Wart ihr in diesem Sommer im Urlaub? Oder habt ihr pandemiebedingt darauf verzichtet? Lasst uns noch ein bisschen im Fernweh schwelgen, mit unserem Thema beim "Foto der Woche": Spanien.

Fast sieben Millionen Deutsche sind 2020 nach Spanien gereist. Das beliebteste Reiseziel ist - wenig überraschend - die Baleareninsel Mallorca. Dabei hat das europäische Land natürlich viel mehr zu bieten: Urlaubsregionen auf dem Festland konkurrieren mit den zahlreichen Urlaubsinseln, darunter die Kanaren. Wandertouren durch die Pyrenäen oder ein Städtetrip in eine der Metropolen Madrid oder Barcelona: Wo hat es euch in Spanien am besten gefallen? Was ist für euch typisch spanisch? Wir sind gespannt auf eure Fotos!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (4.9.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Spanien