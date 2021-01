Sie sind sagenumwoben, mystisch und gefährlich: Drachen. Ihnen zu Ehren feiern die Amerikaner am morgigen Sonntag den Tag des Drachens. Und wir widmen diesen Wesen unseren Fotowettbewerb.

Da mag der eine oder andere jetzt erstmal stutzen: Wo bitte soll in meinem Fotoarchiv ein Drache auftauchen? Auch ich bin mir der Gefahr bewusst, dass das Thema vielleicht zuuuuu speziell ist. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind sie doch häufiger, als man im ersten Moment vermutet. Drachen zieren zum Beispiel Hausfassaden, Statuen oder Graffiti. Sie sind auf Porzellan, Vasen oder Wandbildern zu sehen. Beliebtes Motiv in der Kinderliteratur und damit als Merchandising-Produkte in Kinderzimmern zu finden. Es werden Drachenbootrennen in NRW veranstaltet und beim Japantag in Düsseldorf dürfen sie nicht fehlen. Im asiatischen Raum sind sie noch stärker vertreten. In Indonesien etwa werden Drachenbilder über den Schlafstätten von Kindern aufgehängt, um einen ruhigen Schlaf zu ermöglichen.



Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (23.1.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Tag des Drachens