Am Freitag, den 6. März 2020 wurde in den frühen Morgenstunden ein kleiner Elefantenbulle mit dem Namen TSAVO im Wuppertaler Zoo geboren.

Heute am 7. März 2020 wurde er den Besuchern vorgestellt.

Bis zum Mittag war das Elefantenhaus noch geschlossen um dem kleinen Kerl noch etwas Ruhe zu gönnen.

Der Besucheransturm war groß, natürlich wollten alle den Kleinen sehen.

Hier die aktuellen Fotos vom heutigen Tag.