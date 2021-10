Kennt ihr den Begriff "usselig"? Damit wird laut Duden im nordwestdeutschen Raum ein nasskaltes, ungemütliches Wetter beschrieben, wie es häufig im Herbst auftritt.

Nein, heute mochte ich mich nicht im T-Shirt an den Schreibtisch setzen. Dafür war die Witterung zu usselig. Also Strickjacke raus und warm eingepackt. Eindeutig, der Herbst ist da. Leider momentan nicht der goldene, sondern der regnerische. Was liegt da näher beim Blick aus dem Fenster, um das Fotothema der Woche "usselig" auszuwählen? Wir sind gespannt, was ihr dazu auf euren Festplatten habt.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (8.10.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Bitte beachtet auch unsere weiteren Foto-Aktionen:

-> Newswall

-> Dein Lieblingsfoto

Foto der Woche: usselig