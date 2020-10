Wusstet ihr, dass Hunde Krebs riechen können? Oder dass ihr Nasenabdruck einzigartig ist? Anlässlich des heutigen Welt-Hundetags bin ich auf diese und weitere interessante Fakten rund um die Viebeiner gestoßen. Ihnen widmen wir das "Foto der Woche".



Rund neun Millionen Hunde leben alleine in Deutschland. Damit sind die treuen Freunde des Menschen nach der Katze das beliebteste Haustier. Auf der Erde leben schätzungsweise sogar 500 Millionen Hunde. Erstaunlich dabei: Drei von vier Tieren sind freilebend.

Hat sich ein Hund einmal in ein Menschenherz geschlichen, ist dies in der Regel eine Verbindung fürs Leben. Man spricht auch von "bedingungsloser Liebe" der Tiere gegenüber seinem Herrchen oder Frauchen. Tatsächlich schätzen viele Hunde, weil sie mit ihnen nie allein sind, sich beschützt fühlen und einen Freund an der Seite wissen. Zeigt doch mal eure schönsten Hunde-Fotos!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen

► bis zum darauffolgenden Samstag (17. Oktober) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Tag des Hundes