Kirche im Hier & Heute

Normalerweise wollte ich mich ja mit dem Beginn der Fastenzeit

„40 Tage“ vom Lokalkompass ausklicken ......

Doch leider gibt es immer wieder Themen ,die es notwendig machen

Stellung zu beziehen.

Zum Beispiel zur aktuellen Lage der Kirche und den Skandal um Bischof Woelki.

Der Mißbrauchfälle über Jahre wohl verschleiert und vertuscht hat .

Obwohl er ja nun vorgibt ,das es Ihm leid tut Fehler gemacht zu haben .

Fehler...

Die viele Menschen „Gläubige wie nicht Nichtgläubige „kaum nachvollziehen können,noch verzeihen oder vergeben können.

Denn was für schweres Leid all die Betroffenen durch die Kirche zugefügt wurde ,darf nicht einfach weiter unter den Deckmantel der Verschwiegenheit fallen .

Doch das alle Täter ,Mißwisser ,Ignoranten/innen strafrechtlich zu Verantwortung gezogen werden müssen ,darüber bedarf es sicherlich keine weiteren Diskussionen.

Denn jeder Mensch ,der Straftaten von sexuellen Mißbrauch oder anderen seelischen Mißbrauch über Jahre eher verschleiert und versucht zu vertuschen (ob in christlichen Einrichtungen oder anderswo)

nicht zur schnellen Aufklärung beiträgt,indem er Fakten unterschlägt und somit das Leid der Betroffenen einfach ignoriert ,der muss für seine Fehler konsequent zur Verantwortung gezogen werden .

Indem Fall Bischof Rainer Maria Woelki ,sowie aber auch alle anderen „Mitbrüder und Schwestern „in der Institution Kirche ,die einfach wegschaut,zugelassen haben, dieses Leid von Schutzbefohlenen.

Und das nicht immer nur im Fall von sexuellen Mißbrauch ,sondern auch bei Mobbing und anderen Delikten ,die die körperliche,geistige und seelische Gesundheit des Nächsten schädigt .

Denn über Jahrzehnte hat die Katholische ,wie auch die evangelische Kirche die Verbrechen an der Seele der Betroffene oftmals ignoriert ,verharmlost und somit toleriert.

Und das Vertrauen aller Gläubigen und Nichtgläubigen mißbraucht.

Doch um dieses Vertrauen wieder aufzubauen ,bedarf es eine konsequente

Aufklärung aller Mißbrauchfälle ,eine UMKEHR von verkrusteteten Gemeindestrukturen und viel mehr Transparenz in unseren Kirchen .

In denen gerade jetzt in der Fastenzeit sichtbare Zeichen gesetzt werden sollten ,die symbolisieren ,das sich in Zukunft wahrhaftig etwas ändert .

Denn die Fastenzeit ist ja die Zeit der UMKEHR .

Denn niemals darf es hingenommen werden ,das weiterhin geschwiegen ,verharmlost oder ignoriert wird ,wenn die Seele von Mitmenschen gedemütigt,mißhandelt oder mißbraucht wird.

Denn die Kirche und alle Berufene(n) sind dafür verantwortlich ,all die ihnen von GOTT anvertrauten Kinder zu (be) schützen .

Und schon im Vorfeld alles dafür zu tun ,damit sexueller Mißbrauch ,wie Mobbing und andere unchristliche Delikte hinter verschlossenen Kirchentüren, niemals mehr geschehen können.

Doch wo Unrecht geschehen ist ,bedarf es unbedingt konsequente Aufklärung aller Sachverhalte .

Und ggf.strafrechtliche Maßnahmen .

Denn auch wenn am 18.3 das Gutachten vorliegt ,sollte Bischof Woelki

sich jetzt schon seiner eigenen Verantwortung bewusst sein .

Denn auch wenn er sich öffentlich entschuldigt hat ,nehmen die Kirchenaustritte kein Ende .

Und jegliches Vertrauen zur Kirche schwindet ...

Was ja verständlich ist .

Doch um Kirche der Zukunft wahrhaftig zu erhalten ,zu verändern und im Sinne der Barmherzigkeit JESUS CHRISTUS neu zu gestalten,bedarf es Menschen, die den MUT haben sich in der Institution Kirche ,trotz der jetzigen ,skandalösen Lage mit einzubringen .

Sei es als Laien im Glauben ( was wünschenswert wäre) oder als Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen ,sowie vielleicht als neutrale Interessenvertreter/in ,um all die unfassbaren Taten zu vehindern ,die in der Vergangenheit so lange ignoiert wurden .

Denn jedes Vergehen gegen die Menschlichkeit ,sei es noch so gering ,muss unbedingt Gehör finden und aufgeklärt werden .

Denn ….

Jeder emotionale Mißbrauch ,jede seelische Zerstörung die Heutzutage durch verschiedene,gesellschaftliche oder familäre Faktoren und Ursachen ausgelöst werden ( z.B- körper ,seelische u.psychische Gewalt/Mißbrauch MOBBING ,Stigmatisierung ,Diskriminierung , HASS ,Verletzung der Menschenwürde in jeglicher Hinsicht ) müssen in einem Rechtsstaat vollständig aufgeklärt und strafrechtlich geahndet werden .

Um die wesentlichen Werte ( Christliche /menschliche Werte ) des Zusammenlebens wieder in den Focus des Miteinander zu rücken ,die das Mensch DASEIN einst ausmachten und prägten.

In Form von Respekt,Toleranz,Ehrlichkeit ,Rücksichtsnahme,Empathie und Nächstenliebe ,sowei Zivilcourage .

Geschieht das nicht …

Nicht in den Kirchen oder im gesellschaftlichen Miteinander wird die sogenannte „VERROHUNG der Gesellschaft „weiterhin zunehmen ,da alles Menschliche auf der Strecke bleibt .

Ob in den Kirchen ,den Familien,der Kita/Schule/Job ,den sozialen Institutionen und dem gesellschaftlichen ,alltäglichen Miteinander .

Und deshalb muss nicht nur der Staat mit allen Mitteln dafür Sorge tragen,das Straftaten an der Menschlichkeit jeglicher Art immer Konsequenzen haben .

Denn die Würde des Menschen muss unantasbar bleiben .

Jedes MENSCHEN .

Ob in unseren Kirchen ,in den Familien oder im gesellschaftlichen Miteinander.

Denn MIßBRAUCH ,Gewalt & HASS in unsere Zeit geht uns alle an .

Und deshalb hoffe und bete ich von ganzen Herzen ,dass nicht nur alle Opfer von sexuellen Mißbrauch durch die Kirche endlich Gerechtigkeit erfahren,sondern auch alle Betroffenen in unserer Gesellschaft ,damit ihre Seelen heilen können.

Denn oftmals leiden die Betroffenen ein Leben lang ,

wenn weiterhin nur weggeschaut und ignoriert wird ,

was niemals zugelassen werden darf .

MIßBRAUCH DER SEELEN .

Nicht in den Kirchen ,nicht in Familien,nicht in KIta oder Schule,nicht im Darke Netz ,nicht in Vereinen ,nicht im gesellschaftlichen Miteinander /Freizeit ,nicht im Internet ,nicht im Job ,nicht in Flüchtlingsheimen oder anderswo...

Denn wer wegschaut, macht sich mitschuldig.

I.Silipo /25.02.2021

(einfache Gläubige )