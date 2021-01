Finstere Mienen und schlechte Stimmung haben im Karneval nichts zu suchen. Und so lassen sich weder die Jecken aus Heiligenhaus noch die Narren aus Velbert die fünfte Jahreszeit vermiesen.

Natürlich ist die Enttäuschung groß, dass wegen des Lockdowns Sitzungen und Züge in 2021 entfallen müssen - doch dient dies der Sicherheit aller Bürger. Der Frohsinn muss also auf anderen Wegen verbreitet werden.

Zeigt uns Eure Fotos!

Damit es in den nächsten Wochen nicht nur in unseren Herzen, sondern auch in den Ausgaben des Stadtanzeigers Niederberg bunter wird, sind Jung und Alt aufgerufen, mit schönen Bildern Farbe in die närrische Zeit zu bringen. Ob lustige Schnappschüsse aus den vergangenen Jahren oder aktuelle Bilder vom Kamelle- und Kostüm-Rausch in den eigenen vier Wänden - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Per Mail senden oder hochladen

Die Karnevals-Fotos können per E-Mail an redaktion@stadtanzeiger-niederberg.de gesendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sie hier in unserer Bürger-Community hochzuladen. Einfach registrieren und mitmachen. Eine Auswahl wird natürlich in den Print-Ausgaben veröffentlicht. Helau!