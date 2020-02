Conrad Aust lenkt nun die Geschicke des Nikolaus-Ehlen-Gymnasiums (NEG) in Velbert.

Der 42-Jährige wechselt aus Düsseldorf nach Velbert. Damit gewinnt das NEG einen erfahrenen Pädagogen und Schulleiter, leitete er doch in den vergangenen vier Jahren das Comenius-Gymnasium in Düsseldorf.

Lehrer ist Conrad Aust seit 2005, ursprünglich hat er die Fächer Geschichte und Sport studiert, jedoch kommt er als Schulleiter nur noch selten zum Unterrichten. Er hat während seiner Laufbahn bereits an verschiedenen Gymnasien in Wuppertal, Meerbusch und Düsseldorf in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Mit dem Wechsel in die Heimatstadt verbindet er nun Wohnort und Arbeitsort.

"Engagierte und motivierte Schulgemeinde"

Die Entwicklung der Schullandschaft in Velbert - speziell die des NEG - hat er verfolgt. „Die Umsetzung des innovativen und zukunftsweisenden Dalton-Konzeptes hat mich beeindruckt. Vor allem die Konsequenz und Geschwindigkeit mit der diese grundlegende Veränderung vollzogen wurde. Dies spricht für eine hoch engagierte und motivierte Schulgemeinde.“ Entsprechend möchte Aust die Qualitäten der Schule in den nächsten Jahren mit allen Beteiligten weiterentwickeln und insbesondere das Dalton-Konzept weiter ausschärfen, um so den bestmöglichen Bildungserfolg für die Schüler zu erreichen.

Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am Schulgebäude

Weitere Ansatzpunkte sind natürlich die Weiterführung der bereits begonnenen Sanierungs-, Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am Schulgebäude und der digitale Ausbau in Abstimmung mit der Stadt. „Dies ist genauso wichtig für den Lernerfolg der Schüler wie eine gute didaktische Konzeption.“