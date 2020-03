Denn gerade bei solchen Herausforderungen unserer Zeit ,bedarf es ein gut funktionierendes gesellschaftliches "Krisenmanagement " jedoch in keinen Fall, panische Überaktivität ,die sich durch zunehmende Hektik ,Aggressionen und Hamsterkäufe bemerkbar machen .

Denn dieses Verhalten wird den Virus sicherlich nicht schneller vernichten.

Wohl aber Achtsamkeit ,Besonnenheit und Gelassenheit.

Sowie ein solidarisches Miteinander, indem jeder Bürger auch mal seinen Nächsten im Auge behält .

Auch wenn es in Velbert noch keine Quarantäne Fälle gibt ,wäre es vielleicht gut ,wenn in Stadtgebiete die Stadtteilzentren auf mögliche

"Quarantäne Fälle "vorbereitet sind .

Indem sie "Listen " anfertigen wo sich Mitbürger eintragen können, die evtl.Hilfe benötigen.

Auch eine Telefon Hotline wäre sicherlich angebracht ,um in Notlagen helfen zu können.

Doch bis dato ist es ja noch nicht soweit .

Und wenn wir uns alle nach den Maßnahmen der Bundesregierung halten ,wird es sicherlich auch nicht zu so tragischen Zunahme von Krankheitsfälle, wie in Italien kommen.

Doch damit dies nicht geschieht ,bedarf es nun mal einige Zeit auf Gewohntes zu verzichten.

Z.B auf all die Events und Veranstaltungen die vor einiger Zeit noch besucht werden konnten.

Denn jegliche Massen Events machen es CORONA z.Z nur noch leichter ,sich weiter zu verbreiten.

Und deshalb wäre es wünschenswert und notwendig ,wenn wir uns als Bürger unserer Stadt nun allesamt solidarisch verhalten, um unsere Nächsten zu schützen.

Doch das heißt ja nicht ,dass wir nun ins CORONA BURNOUT fallen sollten.

Denn mit der gewonnenen

"Freizeit " kann Mensch, ja nun auch Einiges anfangen,um diese positiv zu nutzen .

Denn endlich ist für viele Mitbürger mehr Zeit für Familie drin,

-mehr Zeit um sich vom Stress der Zeit zu erholen und Kraft zu tanken,

-mehr Zeit um Stille mal wieder mehr Raum zu geben ,

-um das Immunsystem aufzubauen ,indem man das Auto stehen lässt und gemeinsam die Natur erkundet ,

- um einfach mal Ballast des Alltags abzuwerfen ,und sich Zeit fürs Wesentliche zu nehmen .

Kinder ,Familie ,Hobbys ,Chillen ...

Denn CORONA bedeutet ja nicht Weltuntergang .

Sondern einfach mal Verzicht.

Verzicht.

Um der jetzigen Lage wieder Herr zu werden.

Denn in Panik u.Angstmodus verfallen,das bringt ja eher noch zusätzlichen Stress .

Und dieser zusätzliche negative Stress schwächt bekanntlich das Immunsystem .

Was einen Teufelskreislauf aktiviert.

Und deshalb appelliere ich heute mal ,an alle Velberter Mitbürger , einfach relaxe zu bleiben.

Ob beim Einkauf ,auf der Straße,in den Familien ,den Arbeitsstätten ,um ein empathisches Vorbild in gelebter Solidarität zu sein,und um auch unseren Nächsten an Leib & Leben zu schützen .

Denn nur durch Solidarität u.gelebte Menschlichkeit lassen sich Krisen wie "CORONA" gemeinsam meistern und aushalten .

In der Hoffnung ,das diese Krise schnell wieder vorüber geht.

Doch dafür bedarf es nun dringend Solidarisches Durchhaltevermögen.

Also bleiben Sie bitte gelassen ,freundlich und achtsam sich und ihre Nächsten gegenüber.

Denn noch können wir gemeinsam dafür sorgen ,das CORONA sich nicht weiter ausbreitet .

Also Kopf hoch und bleiben Sie gelassen.

In Zeiten in der Menschlichkeit & Solidarität nun mehr gefragt ist denn je .

Denn jede Art von Angst u.Panik schüren ,ist fehl am Platze .

Weil auch ein CORONA VIRUS zu besiegen ist .

👍❤️🌈

Bleiben Sie gesund .

I.Silipo

"Kleinste kunterbunte u.vielfältige Friedensgruppe" in NRW/Velbert seit 2016.