Liebe User*/innen ,

Leser/innen,

Ich schreibe sehr gerne Artikel im Lokalkompass unserer Stadt und misch mich auch mal Dort und Da digital ein.

Was mich jedoch stört ist ,dass alle Artikel / Bilder,Kommentare in die Google u.andere Suchmaschine übergehen und dort Jahre sichtbar sind .

Und seit ich mich mit Edward Snowden und mit anderen Internetspezialisten befasse ,die darüber informieren was mit unsere Daten passiert ,versuche ich nun auch an meine Dateien zu kommen ,die auf verschiedenen Wegen in die Öffentlichkeit gekommen sind.

Um diese löschen zu lassen ...

Nicht ganz so einfach.

Aber vielleicht könnenn SIE mir ja dabei helfen ?

"Digitale Altlasten " zu entsorgen.

Denn ich habe Google schon angeschrieben ,doch wegen Corona dauert die Bearbeitung.

Denn selbst wenn ich mich beim Lokalkompass abmelden würde,bleiben die Dateien ja in der Suchmaschine .

Und vielleicht können SIE ,liebe User ,Leser * innen mir einige Tipps geben ,wie ich da vorgehe.

Denn oftmals gehen wir ja mit unseren Daten sehr locker um.

Gerade wenn die Ahnung fehlt und die Lust daran ,alle Datenverordnungen richtig zu lesen.

Denn meist ist es ein Dschungel von Richtlinien ,durch die kaum jemand richtig den Durchblick behält.

Doch wo unsere ganzen Daten im Endeffekt landen ,bleibt eher fraglich .

Obwohl der Film "The cleaners " schon einige erschreckende Einblicke gibt .

(siehe Bildbeitrag )

Denn auch wenn ich gerne Artikel schreibe ,Bilder teile ect.,weiß ich nicht genau wer alles auf diese zugreifen kann.

Doch ich werde es rausfinden .

Denn mein Leben ganz ohne Internet & Co war wesentlich entspannter.

Und das wäre schon wieder ein neues Thema.

Mit einer interessanten Frage .....

Kann man heutzutage ohne Internet und CO auskommen ?

Ich denke schon...

Ich arbeite dran.

:))

I.Silipo