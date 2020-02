Unter dem diesjährigen Motto „Karneval für Jecken, in Velbert an allen Ecken“ folgen insgesamt 44 Zugteilnehmer dem Rosenmontagszug am 24. Februar.



Geschmückte Wagen, gutgelaunte Fußgruppen und stimmungsbringende Kapellen sorgen für einen abwechslungsreichen Umzug durch die Velberter Innenstadt entlang der Friedrichstraße.

Rosenmontagszug beginnt um 14.11 Uhr

Die Aufstellung des Zuges erfolgt ab 13 Uhr - Start ist um 14.11 Uhr in der Oberen Friedrichstraße - an der Thomasstraße endet das jecke Treiben.

"After-Zug-Party" auf dem Offers

Auf dem „Platz am Offers“ ist ab 13 Uhr für Getränke und Imbiss mit Musik gesorgt. Dort steigt auch nach dem Umzug die "Afterrosenmontagszugparty“.

Einsatz- und Reinigungskräfte sorgen für Sicherheit während der Veranstaltung und für eine saubere City nach Umzug und Party.

Ohne die Unterstützung der zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfer wäre diese Veranstaltung nicht möglich.

Genauso wichtig ist, dass zahlreiche Teilnehmer der verschiedensten Gruppen und viele jecken Besucher am Straßenrand für einen gelungenen Rosenmontagszug sorgen.

Straßensperrungen und eingeschränktes Parken

Anwohner, Besucher und alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten, dass Straßen gesperrt werden und das Parken nur eingeschränkt möglich ist. Hierzu werden Hinweisschilder aufgestellt.