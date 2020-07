...und als ich vor Jahren anfing die Bibel zu lesen ,verstand ich Vieles nicht.

Doch je öfter ich sie zur Hand nahm ,um so mehr und mehr begriff ich ,was GOTT uns sagen will.

Und dafür bin dankbar .

Denn es ist ein Gnade Gottes Wort zu verstehen.

I.Silipo

(Einfache Gläubige )