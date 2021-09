Heiliger Vater im Himmel.

Unser barmherziger Heiland ,Retter und Erlöser Herr Jesus Christus.

Die Zeiten in den wir leben werden immer unruhiger und chaotischer.

Viele Menschen sind auf der Suche.

Der Suche nach dem Sinn des Lebens .

Auf der Suche nach Liebe ,Ruhe und Geborgenheit .

Oh, Herr Vater im Himmel .

Schenke DU diesen Suchenden ,durch die Barmherzigkeit deines Sohnes JESUS CHRISTUS ,das SIE finden was Sie suchen.

Das Sie ruhig und demütig werden ,im Geiste und liebend im Herzen.

Um das Sie erkennen,was ihnen verborgen blieb bis Heute.

Um das Sie hören, was sie nicht hören konnten.

Um das Sie sehend werden im Glauben. Sehend in deiner göttlichen Liebe,Güte und Hoffnung .

Sehend werden, in der Hingabe JESUS CHRISTUS am Kreuz.

Dem Auferstandenen.

Der sich für die MENSCHHEIT geopfert hat zur Vergebung der weltlichen Sünden.

GOTTES SOHN ,der sich erniedrigt hat ,gedemüdigt ,

mißhandelt und gekreuzigt wurde.

Aus Liebe des Vaters zu seinen Kindern.

Jesus Christus der geboren wurde ,um für all Sünder*innen zu sterben und aufzustehen vom Tode .

Damit die Menschen erkennen .

Oh,Heiligster Vater im Himmel.

Voller Gnade lasse all Diejenigen sehend und hörend werden ,die bis zum heutigen Tag taub und blind sind ,damit Sie erkennen und verstehen dieses große himmlische Opfer.

JESUS CHRISTUS .

Denn ER ,der BARMHERZIGE hat sich hingegeben ,damit wir erkennen und verstehen .

Vater im Himmel .

So öffne all nicht

Sehenden ,nicht Hörenden und nicht Verstehenden das HERZ .

Damit Sie das finden was Sie auf Erden suchen.

Damit Sie umkehren können in der LIEBE deines SOHN JESUS CHRISTUS .

Den DU einst gesandt hast auf ERDEN .

Damit die Menschen erkennen das Wahrhaftige .

Deine GÖTTLICHE LIEBE .

Gerade in unruhigen und schweren Zeiten.

In denen immer mehr Seelen erkranken.

Denn immer mehr Menschen verirren sich ,kommen ab vom Weg und finden kaum mehr zurück.

Heiliger Vater im Himmel .

Großer und starker GOTT.

Erschaffer der WELT mit all seine Wunder.

Heile oh Vater all diese Verirrten der Zeit.

Die verführt werden durch das Böse der Unterwelt .

Heile oh Vater ,durch die gütige LIEBE u.BARMHERZIGKEIT deines Sohn JESUS CHRISTUS .

Denn nur durch IHN werden die Kranken Seelen gerettet .

Denn ER allein ist der WEG.

UNSER Herr JESUS CHRISTUS .

Denn keinen lässt ER je zurück ,die umkehren ,um Ihm zu folgen.

Denn einst hat ER sich freiwillig hingegeben zur VERGEBUNG der SÜNDE.

OH ,Heiligster VATER .

Lass nicht zu, das sein barmherziges Opfer ,sein unsagbares Leiden und seine qualvollen Schmerzen am Kreuz umsonst waren.

Damit all Menschen Herzen sich öffnen ,damit die LIEBE deines Sohn Jesus Christus ihre Seele erleuchtet.

Denn dein Reich ist die Kraft und die Herrlichkeit.

Und dein Sohn JESUS CHRISTUS das wahre LEBEN in EWIGKEIT.

Und das ZIEL.

Denn in einst hat ER sich hingegeben um uns zu retten ....

I.Silipo /Regenbogen

(7.9.2021)