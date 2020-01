Sicherlich haben es viele Velberter Bürger noch garnicht mitbekommen ,dass es uns gibt .

Doch da wir jetzt schon seit 4. Jahren bestehen ,möchten wir hier im Lokalkompass einfach noch mal ein paar Fotos unserer friedlich kunterbunten Aktionen veröffentlichen .

Denn der Frieden in unserer Zeit ,in unseren Land und in unseren Städten fängt ja immer bei uns selber an.

In den Familien,der Kita ,den Schulen ,im Job ,der Freizeit und dem gesellschaftlichen Miteinander.

Denn der Mensch sei Mensch .

Viel Spass beim Anschauen.