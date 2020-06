Gedanken über den Sinn des Lebens

Tjaa ,aber wo fängt man da an …..

Um mal wahrhaftig Inne zu halten und über den Sinn des Lebens

zu reflektieren ...nachzudenken ?

Denn gerade jetzt in der CORONA Zeit , ist es doch von großer Bedeutung ,

mal über das Leben in seiner Ganzheitlichkeit nachzudenken ,sowie

über das eigene Leben mit seinen vielfältigen Herausforderungen,

die wir Menschen ja alle zu bewältigen haben .

Denn niemand kommt im Leben einfach so davon ,ohne das irgendwelche

Herausforderungen ihn fordern .

Denn das Leben ist ja nun mal kein Ponyhof in einer rosaroten Scheinwelt ,so wie oft gewünscht.

Denn genau das zeigt uns ja jetzt dieser Covid 19 Virus ,der zur Zeit die ganze

Welt in Atem hält und viele Menschen ans Limit ihre seelischen ,

körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit bringt .

Und viele Menschen Angst bereitet .

Was ja zu verstehen ist …

Denn viele Menschen verlieren gerade all die Sicherheiten ,Freiheiten ,

und Lebensentwürfe ,die für Sie den Sinn ihres Leben symbolisieren .

Doch sind es wahrhaftig immer die materiellen Dinge ,sowie die finanziellen

Absicherungen und ein stabiler Status im Leben, denen das Leben Sinn gibt ?

Oder gibt es im Leben nicht doch wesentlichere Dinge ,die wertvoller sind als Geld ,

schicke Häuser ,coole Autos ,weite Urlaubsreisen oder das neuste und teuerste

Outfit ,sowie Unmengen von Konsum ,um stets mithalten zu können ?

Denn egal wo und wann man das Radio oder den Fernseher anschaltet ,immer geht’s

nur ums Geld .

Geld ,...das natürlich zum Leben gebraucht wird ,keine Frage .

Doch welchen Sinn im Leben finden wohl all die Menschen auf der Welt ,

die tagtäglich ums Überleben kämpfen müssen ,weil sie in Länder leben ,in

denen Kriege ihren Alltag bestimmen ,sowie wie Mißhandlungen ,Gewalt,

,Diskriminierung,Terrorismus ,korrupte Regime ,

Vertreibungen ,Klimakatastrophen ,Hunger, Leid und Tod?

Welchen Sinn finden sie in ihren Leben und was gibt ihnen die Kraft dieses Leben,

mit all seinen Herausforderungen des Sein zu leben ?

Welchen SINN ?

Denn vielen Menschen auf der Welt ,bleibt heute nur das nackte Überleben

und die Hoffnung ,dieses Leben irgendwie zu retten .

Sowie das ihrer Kinder und Angehörigen .

Denn der Sinn ihres Leben..... ist das Leben .

Doch in unseren europäischen Industrieländern ,

hat sich der Sinn des Lebens und seine Werte längst verschoben .

Und mit ihm die Wahrnehmung von FREIHEIT .

Denn nicht immer heißt finanziell unabhängig zu sein, auch gleichzeitig frei zu sein .

Denn der Preis für die finanzielle Freiheit "Selbstverwirklichung ",die man heute gerne als Freiheit definiert ,fordert oftmals viele Opfer .

Denn um ausreichend Geld zu vedienen ,um viel reisen zu können ,viel zu

konsumieren und immer zu 100 Prozent abgesichert zu sein ,muss immer mehr Zeit

und Arbeitskraft investiert werden .

Kostbare Zeit .

Zeit .

Die dann wiederum oftmals für das Wesentliche im Leben fehlt .

Denn oftmals plagen sich viele Menschen heutzutage tagtäglich ab ,damit sie

sich all ihre Wünsche im Leben erfüllen können ,um einfach dazu zu gehören

und um ja nichts zu verpassen.

Denn Lebenzeit ist ja nicht unendlich .

Und so sind große Events stets ausgebucht ,Reiseziele oftmals von Massen überflutet,

zunehmende Konsumsucht kaum noch zu toppen ,Klimazerstörungen nicht mehr

aufzuhalten und die digitale Abhängigkeit nicht zu unterschätzen.

Denn der Sinn im Leben vieler Menschen hat heutzutage oftmals solch exzessive

Formen angenommen ,dass die Wenigsten kaum noch fähig sind umzukehren.

Um aus dem „ Mainstream der Extreme „zu entkommen .

Doch genau diese Umkehr bedarf es gerade zu Zeiten von

CORONA und der zunehmenden Umweltzerstörung durch den Menschen .

Denn der Sinn des Lebens kann ja nicht sein ,dass der Mensch die Welt zerstört .

Komme was wolle …

Denn was wahrhaftig den Sinn des Leben ausmacht ,darüber wird wohl

heutzutage weniger nachgedacht oder diskutiert.

Weil der Mensch von Heute leider so ist wie er ist .

Oftmals egoitisch,neidisch,habgierig ,gleichgültig und empathielos ….und stets mehr und mehr fordernd .

Und deshalb kaum noch fähig, über den eigenen Tellerrand zu schauen ,um

wahrzunehmen ,was wirklich das Wesentliche im Leben ist .

Denn der wahre SINN im Leben hat nichts mit Geld zu tun.

Nichts mit immer größer werdenen Events ,immer mehr Konsum ,

immer mehr digitale Abhängigkeit ,immer mehr Reisen um die Welt ,

immer mehr Macht oder Karriere .

Immer mehr mehr und mehr....

Denn der SINN des Lebens ist das Leben .

Im Hier und Jetzt .

In jeden einzigartigen Moment des Sein.

In guten wie in schweren Zeiten.

In Liebe und Geborgenheit .

Im Kostbaren der ZEIT .

Denn nicht ein unendliches Rasen durch Zeit und Raum macht den Sinn des Lebens aus .

Sondern die Einfachheit ,Bescheidenheit ,Empathie und Menschlichkeit .

Denn der SINN des LEBENS ist das Leben.

Und was wir daraus machen .

I.Silipo /Regenbogen