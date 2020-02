Am 27.1.2020,der Befreiung von Auschwitz, wurde auch in Velbert im 75 .Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieg ,der Millionen Holocaust Opfer gedacht,sowie allen Menschen ,die durch Hitlers wahnsinnigen Krieg und den schrecklichen Verbrechen der Nazis ums Leben kamen.

Leider wurde der Blumenschmuck am Gedenkstein, an der Alten Kirche in Velbert entwendet,was wir als kleinste Friedensgruppe nicht einfach hinnehmen oder ignorieren wollten.

Denn niemals mehr dürfen wir es zulassen ,dass Nazis wieder an die Macht kommen und Vergangenes sich wiederholt.

NIEMALS MEHR

Und aus diesen Grund haben wir uns am 14.2 auf den Weg gemacht ,um nochmals sichtbare Zeichen "Gegen das VERGESSEN " zu setzen .

Und viele Mitmenschen (darunter viele Jugendliche ) nahmen sich die Zeit ,um zu Schauen ,zu Lesen ,Inne zu halten und zu Gedenken und auch ein wenig Nachzufragen.

❤️