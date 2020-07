Denn so langsam nervt ja diese CORONA Maskerei ,obwohl sie auch weiterhin dringend notwendig

ist ,denn CORONA ist ja noch nicht besiegt .

Doch damit wir in Velbert nicht weiterhin, gesichtlos durch die Zeit gehen ,lege ich mal meine

Maske ab .

Und hoffe das viele Velbert/innen auch Lust haben mal wieder Gesicht zu zeigen.

Bei 80.ooo könnte das schon dehr interessant werden .

Denn sicherlich sind ja nicht alle Velberter/innen in Urlaub .🤣😉

Also ich manche Mal den Anfang und hänge direkt einen kleinen Steckbrief zu meinen Gesicht bei.

Los geht's ....

Alter : noch 58/gefühlt 16

Familienstand :39 Jahre in europäische Ehe verheiratet /2 Kinder

Nationalität : MENSCH mit rheinisch -berlinerischen Genen.

Hobbys:

Leben ,Lieben;Lachen ,verrückte Dinge machen ,anders sein,

Espresso trinken und Süßes naschen ,tanzen ,unperfekt sein ,

philosophieren ,einmischen ,einfach Mensch sein .....

Meine Lebensweisheit/Einstellungen :

Mit Fröhlichkeit ,Mut und Duchhaltevermögen geht alles besser .

Jeder Mensch hat das Recht Mensch zu sein .

Jeder Mensch hat ein Recht in Frieden und Freiheit zu leben .

Jeder Mensch hat ein Recht auf den Schutz seiner Menschenwürde.

Kein Menschenleben ist mehr wert ,als das des Nächsten.

Glaubensrichtung :

Einfache Christin im Sinne Jesus Christus .

Zukunftswünsche :

Eine empathische Stadt/Gesellschaft in der die Vielfältigkeit wertgeschätzt und gelebt wird.

Eine städtisches und gesellschaftliches Miteinander in der Rassismus ,Antisemitismus oder Extremismus jeglicher Art keinen Raum zur weiteren Entfaltung bekommt .

Aktivitäten :

2016 Gründung der kleinsten kunterbunten & vielfältigen Friedensgruppe

NRW / Velbert .

Ganzheitlich im Family Management tätig .

👍🌈♥️🙋🏻‍♀️

So liebe Velberter)innen und nun seid ihr dran .

Also Maske ab und los .

Zeigt dein ,dein und dein lachendes Gesicht.

Denn ihr wißt ja....

Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag .

Und das Schlimmste in dieser Zeit ist.....

Das CORONA vielen Mitmenschen die Fröhlichkeit und das Lachen geraubt hat .

Und das dürfen wir doch nicht zulassen.

Denn nur mit HUMOR & Leichtigkeit besiegen wir CORONA .

🙋🏻‍♀️❤️🌈❤️😉🙃

Eure BR

ILONA