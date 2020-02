WIR dürfen nicht weiter zulassen,dass Menschen öffentlich hingerichtet werden.

WIR dürfen nicht weiter zulassen, dass der HASS, der tötet,sich weiter in unserer Gesellschaft ausbreiten kann.

WIR dürfen nicht zulassen ,dass Menschen anderer Abstammung in Deutschland wieder an Leib & Leben gefährdet sind.

WIR dürfen nicht zulassen ,dass Nazis durch unsere Straẞen und Städte ziehen ,um wieder ihre wahnsinnige Ideologie ins Volk zu projektieren.

WIR dürfen nicht IGNORIEREN,Wegschauen und verharmlosen ,wenn die Würde unserer Mitmenschen verletzt und mit Füssen getreten wird .

Denn die Würde des Menschen muss untastbar bleiben.

Jedes Menschen

Wir trauern um die Opfer von Hanau .

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Familien und Freunden der Opfer.

Fam.Silipo

(Kleinste kunterbunte & vielfältige Friedensgruppe in NRW/Velbert seit 2016 )