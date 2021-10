Zur 59. Ausgabe von "Jugend musiziert" sind alle Kinder und Jugendlichen eingeladen, die als Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer Bühne zeigen möchten. Mit dem Auftakt wächst bundesweit die Hoffnung, den Wettbewerb im kommenden Jahr wieder in der bekannten Präsenzform als Forum der Begegnung und des Vergleichs miteinander durchführen zu können. Die 3G-Regel wird sicherlich wesentliche Grundlage aller Entscheidungen rund um die Durchführungsform von "Jugend musiziert" 2022 sein.

"Jugend musiziert" 2022 ist ausgeschrieben für die Solokategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets und Pop-Gesang. Die Ensemblekategorien lauten Duo Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik und Bağlama-Ensemble. Noch jung ist die Kategorie „Jumu open“. Hier ist die Beteiligung mit allen Instrumenten und Performances möglich, die durch bisherige "Jugend musiziert"-Kategorien nicht abgedeckt sind. So kann die Musik aus Genres stammen, die bisher für Jugend musiziert tabu waren, und sie kann sich mit anderen künstlerischen Sparten wie Tanz, Film oder Malerei verbinden. Die Teilnahme an Jumu open beginnt direkt in einem der 16 Landeswettbewerbe.

Weitere Infos und Bewerbungsschluss

Infos zu den Teilnahmebedingungen von "Jugend musiziert" 2022 finden sich auf der Homepage des Wettbewerbs in der Ausschreibung, spezielle Fragen beantwortet die Geschäftsstelle des Regionalwettbewerbs Kreis Mettmann unter Tel. 02014/99-2029 und 02014/99‑2032 oder per E-Mail an kulturamt@kreis-mettmann.de. Bewerbungsschluss ist am Montag, 15. November.

Preisträgerkonzert am 5. März

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" im Kreis Mettmann startet mit dem Regionalwettbewerb am Wochenende, 28. bis 30. Januar, in Hilden. Das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. Musiziert wird um Punkte und Preise - wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Die Kreissparkasse Düsseldorf lobt wieder den "Nachwuchspreis Jugend musiziert" über 500 Euro für die jüngsten Teilnehmer der Altersgruppe 1 und 2 sowie den mit 1.000 Euro dotierten Förderpreis ab Altersgruppe 3 aus. Das Preisträgerkonzert am Samstag, 5. März, in der Aula des städtischen Gymnasiums in Haan beschließt den Regionalwettbewerb. Dort wird Landrat Thomas Hendele Preise und Urkunden überreichen.

Landes- und Bundeswettbewerb

Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt am nordrhein-westfälischen Landeswettbewerb teil, der von Donnerstag, 17. bis Dienstag, 22. März, in Detmold ausgetragen wird. Das Punktesystem zur Bewertung der musikalisch-künstlerischen Leistungen gilt für alle drei Wettbewerbsebenen. Wer also auf Landesebene mindestens 23 Punkte erspielt und mindestens 13 Jahre alt ist, gehört dann zu denjenigen, die als 1. Preisträger aller Bundesländer zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert von Donnerstag bis Donnerstag, 2. bis 9. Juni, in Oldenburg eingeladen sind.

Infos zum Wettbewerb

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit 1964 zum ersten Mal zu "Jugend musiziert" eingeladen worden war, haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich Ehemalige“, und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei Jugend musiziert erste Bühnenerfahrung gesammelt.