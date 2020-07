Denn wie wichtig es doch ist ,sich mit pubertierende Jugendliche ,nicht nur in Coronazeiten auszutauschen ,sondern ihnen auch Zeit und Gehör bei allen anderen Herausforderungen der Zeit zu schenken ,wurde mir heute wieder einmal bewusst ,als eine Sechzehnjährige mir ihre Sorgen anvertraute.

Denn sie wollte sich zum Glück, nicht von unseren Hochhaus stürzen ,wie das junge Mädchen vor einen Jahr ,die sich in einer schweren Lebenskrise befand.

Denn immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken seelisch .

Und deshalb ist es von großer Bedeutung ,sie mit ihren Problemen nicht allein zulassen.

Denn gesellschaftliche Faktoren ,wie der zunehmende "Erwartungs - und Leistungsdruck in Familie u.Gesellschaft,vielfältige Suchterkrankungen ,digitale Abhängigkeit ,Zukunftsängste,Mißbrauch ,Mobbing ,Versagensängste ,Schönheitswahn ,soziale Ausgrenzung ,Perfektionsdruck ,Vereinsammung ,Isolation und stetig veränderte Familienstrukturen " können Faktoren und Auslöser von seelischen Erkrankungen sein .

Zusätzlich wird auch durch CORONA ,die Psyche von vielen jungen Menschen immer mehr auf die Probe gestellt .

Denn in der realen ,wie in der digitalen Welt ,gibt es für die meisten jungen Menschen ,oftmals nicht die Hilfe ,die sie gerade in der aktuellen Zeit dringend benötigen .

Denn oftmals wird kaum noch wahrgenommen ,wenn junge Seelen leiden .

Weil Interesse und Zeit für Gespräche kaum noch gegeben sind .

Oder Jugendliche sich eher in die digitalen Welt verlieren ,wo jedoch niemals reale Probleme gelöst werden können .

Denn an den Folgen psychischer Erkrankungen ,leiden heutzutage immer mehr junge Menschen ,ohne das diese immer so sichtbar sind.

In einer Scheinwelt der Perfektion.

Und gerade deshalb ist es notwendig ,das mehr hingeschaut wird und es mehr Hilfsangebote für junge Menschen in seelischen Krisen gibt.

Denn nicht immer finden junge Menschen familiäre oder gesellschaftliche Unterstützung,um ihre ganzheitlichen Sorgen zu reflektieren .

Sorgen ,die sie tagtäglich belasten und ihre seelische ,körperliche und geistige Gesundheit ,gerade auch jetzt in der heutigen CORONAZEIT mehr und mehr schädigen können .

Denn nicht nur Erwachsene brauchen viel Kraft ,um die vielen globalen Herausforderungen zu meistern ,sondern auch vermehrt Kinder und Jugendliche .

Und deshalb sollten wir uns immer die Zeit nehmen, ihnen zu zuhören und ihre Sorgen ernst zu nehmen .

Denn eine erkranke Seele ist kein gebrochenes Bein ,das schnell mal wieder heilt ,sondern eine schwere emotionale Erkrankung ,die viel Empathie,Zeit und Verständnis in der Gesellschaft benötigt .

Denn es darf nicht sein ,das immer mehr junge Menschen in die Psychiatrie kommen ,weil niemand mehr da ist ,der sie in ihre Lebenskrise betreut und begleitet .

Denn junge Menschen haben nicht nur ein Recht auf Bildung ,sondern auch ein Recht ,nicht erst in seelischen Lebenskrisen wahrgenommen zu werden .

Denn sie alle sind unsere Zukunft .

Und deshalb liegt es an uns, als Gesellschaft ,wie diese aussehen soll .

Seelisch krank oder positiv ,lebensfroh und gesund .

👍🌈❤️