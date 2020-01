Das Jahr ist inzwischen einen Monat alt, für die Verantwortlichen der Velbert Marketing Gesellschaft (VMG) Zeit, um einen Ausblick auf die zahlreichen Veranstaltungen in 2020 zu bieten.

Ob Live-Musik, Vorführungen lokaler Akteure, Aktionen für Kinder, Informationsstände für Senioren, Möglichkeiten für ein geselliges Beisammensein oder aber ausgiebiges Shopping an einem Sonntag - große und kleine Bürger können sich auf viele Events freuen, die sich teilweise über mehrere Tage erstrecken.

Los geht es am 29. März mit dem Frühlingsfest "Velbert blüht auf", bei dem neben Ständen und Mitmach-Aktionen rund um die Themen Garten, Mode, Wohnen, Bewegung und Freizeit, auch ein verkaufsoffener Sonntag in die City lockt. Von 11 bis 18 Uhr wird für die ganze Familie etwas geboten.

"Volle Fahrt voraus" heißt es am 26. April, wenn die Fahrradfahr-Saison auf dem Panoramaradweg Niederbergbahn eröffnet wird. "Mit der großen Kreuzung in Tönisheide haben wir ein Zuhause für diese beliebte Veranstaltung gefunden", so Olaf Knauer. Der Geschäftsführer der VMG weiß, dass nicht nur sportlich Aktive, sondern auch weitere Interessierte das umfangreiche Angebot zu schätzen wissen. Die Gemeinschaftsaktion rund um den Radweg feiert fünften Geburtstag. "Zeitgleich werden in den Städten Heiligenhaus, Wülfrath und Haan ebenfalls Aktionen stattfinden, so dass man mit dem Rad schnell von der einen zu der anderen Festivität kommt."

Moderne Foodtrucks und Food Stände

Auch 2020 wird es bei allen Events nicht an köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken fehlen. Aber bei wohl keinem Fest steht das so sehr im Fokus wie beim Street Food & Music Festival, das vom 8. bis zum 10. Mai auf dem Platz Am Offers von Just Festivals durchgeführt wird. "Die Erstauflage im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg", so Knauer. "Daran möchten wir anknüpfen." Kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt und ein abwechslungsreiches Musikprogramm erwarten die Besucher. Moderne Foodtrucks und Food Stände, angesagte Solokünstler und Live-Bands sorgen an den drei Festivaltagen für entspannte Nachmittage und ausgelassene Partystimmung an den Abenden. "Beim Familien-Sonntag können sich die kleinen Besucher auf Hüpfburgspringen, Kinderschminken und Sandmalerei freuen", informiert Daniela Hantich, Mitarbeiterin der VMG.

Daran angeschlossen findet am 10. Mai von 12 bis 18 Uhr außerdem ein großes Europafest mit verkaufsoffenem Sonntag in der City statt. Kulinarisch erwartet die Besucher eine Reise durch die Küchen Europas. Und auch das Bühnenprogramm ist bunt und multikulturell. "Gleichzeitig findet die Seniorenmesse statt, die sich erstmalig in der Fußgängerzone im Bereich Münzbrunnen/Sparkasse aufstellt", so Knauer. Verschiedene Aussteller präsentieren darüber hinaus ihre Angebote rund um die Themen Gesundheit, Wohnen, Fitness und Ernährung für Senioren sowie interessierte Angehörige. „Wir bewegen Europa in die Zukunft“ ist das Motto der Europawoche, die im Vorfeld (vom 3. bis zum 10. Mai) mit vielen Veranstaltungen und dem Schwerpunktland Kosovo aufwartet.

Anmelden für den Betriebs-Cup

"Was sich in Velbert inzwischen etabliert hat und wofür sich bereits erste interessierte Teams gemeldet haben, ist der Betriebs-Cup, den wir im Schulterschluss mit dem Fachbereich für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Velbert veranstalten. "Er findet am 20. Juni auf dem Sportplatz Waldschlösschen in Neviges statt", sagt der Geschäftsführer der VMG. "Gesucht wird die beste Betriebsfußballmannschaft in Velbert, die dem begehrten Wanderpokal ein neues Zuhause auf Zeit geben darf." Interessenten können sich noch bis zum 3. März per Mail an viola.meseberg-dunkel@velbert.de oder per Fax an 02051/262247 anmelden.

Alle zwei Jahre ein großes Highlight für Bürger, Vereine sowie Gäste und somit in 2020 ein absolutes Muss, ist das große Parkfest im Herminghauspark. "Am Samstag, 22. August, und am Sonntag, 23. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr ist es wieder so weit", freut sich das Team der Velbert Marketing Gesellschaft auf die Groß-Veranstaltung. Zum fünften Mal seit 2012 wird der Herminghauspark zum Festplatz und lädt mit viel Programm, Live-Musik, Tanz, Spiel und Spaß sowie einem vielseitigen Cateringangebot zum Mitmachen, Entspannen und Verweilen ein. "Zum Auftakt veranstaltet der Rotary Club Velbert seinen traditionellen Benefizlauf. Und am Samstagabend wird der Wohnmobilparkplatz an der Parkstraße zur Partyzone", erläutert Daniela Hantich, die für das Konzert unter der Saubrücke die Coverrockband „DELUXE – the Radioband“ verpflichten konnte.

Wiederholung des Freiluftkonzerts in Neviges

"Hoffentlich werden es nicht noch mehr Besucher!" - Das dachten Olaf Knauer und Daniela Hantich bei der Erstauflage des Freiluftkonzerts Hardenberg OpenAir vor dem Schloss Hardenberg in Neviges. Und da diese im vergangenen Jahr so erfolgreich war, wird es eine Wiederholung am 4. September geben: In der niveauvollen und einladenden Atmosphäre der Vorburg, die zu diesem Event exklusiv illuminiert wird, lässt es sich dann bei Live-Musik und Catering hervorragend feiern und entspannen.

Familien und Kinder möchten nicht darauf verzichten: Das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und beliebte Velberter Schlangenfest darf daher nicht fehlen im Veranstaltungskalender für 2020. "Darauf können sich die kleinen und großen Besucher am 20. September freuen", informieren die Veranstalter, die erneut mit zahlreichen Partnern zusammenarbeiten. Die Velberter Fußgängerzone verwandelt sich rund um den Internationalen Weltkindertag in ein kostenloses Kinderparadies mit circa 50 Mitmach-Aktionen, ausgefallenen Spielgeräten und Bastelständen. Ein Bühnenprogramm, bunte Walking-Acts und ein attraktives Cateringangebot runden das Angebot ab, darüber hinaus laden die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Shoppen zu später Stunde

Ein schönes Ambiente durch Lichter, Leucht-Elemente und Kerzen wird jeweils beim Kerzenzauber in Langenberg, beim Laternenfest in Neviges und beim Mondschein-Einkauf in Velbert geschaffen. Nachdem zunächst in den beiden kleineren Stadtteilen zu dem geselligen Bummel durch die Gassen eingeladen wird, sorgen Lichtinstallationen am 23. Oktober in und rund um die Friedrichstraße in Velbert für tolle Effekte. Los geht es um 17 Uhr. "Mit dabei sind auch ein buntes Bühnenprogramm und Kinderanimation. Wer sich gerne an der frischen Luft sportlich betätigen und mit anderen messen möchte, kann sich auf dem Platz am Offers am Biathlon-Sport mit Skilanglaufsimulation auf dem Thoraxtrainer und Stehendschießen ausprobieren", informiert Knauer. In Kooperation mit dem Stadt-Sport-Bund veranstaltet die Velbert Marketing GmbH die Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft 2020, an der sich Mannschaften mit jeweils vier Personen beteiligen können.

Gibt es einen Weihnachtsmarkt?

Nun könnte man glauben, dass es das gewesen ist. Doch weit gefehlt: Die Werbegemeinschaften der drei Stadtteile ergänzen dieses Angebot um weitere Events. So wird ab April jeden ersten Freitag im Monat zum "Meet & Greet" in Neviges geladen. Der Mittelaltermarkt, Rock in Neviges und ein kleines Dorffest stehen für Juni in dem Stadtteil auf dem Programm. Die Altstadt Langenbergs wird im Mai im Rahmen eines Steampunk-Festivals viele Besucher anziehen. Der Feierabendmarkt auf dem Platz Am Offers in Velbert soll ab April jeden dritten Donnerstag im Monat begeistern. Des Weiteren plant "Velbert aktiv" an dieser Örtlichkeit ein Maifest, eine Sonnenwendfeier sowie das beliebte Weinfest. "Was einen Weihnachtsmarkt betrifft, werden aktuell Gespräche geführt. In Kürze wird wohl auch eine Entscheidung getroffen", verrät Olaf Knauer. Ob im Schulterschluss mit "Velbert aktiv" oder durch einen externen Veranstalter - die Möglichkeiten zur Umsetzung werden erörtert und abgestimmt.

Übrigens: Ermöglicht werden diese Veranstaltungen durch die finanzielle Unterstützung der Partner der Sparkasse HRV und der StadtGalerie Velbert sowie der Technischen Betriebe Velbert, die im Bereich technische Ausstattung und Logistik mit Rat und Tat dabei sind. Tatkräftige Unterstützer bei der Planung und Ausstattung der Veranstaltungen sind darüber hinaus der Stadt-Sport-Bund und die Stadtwerke Velbert. Neben der finanziellen Unterstützung können die Veranstalter wieder auf das große Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer und Mitstreiter aus der Velberter Vereinswelt zählen. Nur durch sie ist es möglich, eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu realisieren.

Informationen:

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind unter www.velbertmarketing.de und auf Facebook zu finden.