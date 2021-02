...denn so hatte Jesus Christus sich seine Kirche ursprünglich gewünscht , als er Petrus die Schlüssel übergab.

Doch was seit vielen Jahren in der Institution Kirche geschieht ,das ist wahrhaftig nicht mehr zu ignorieren .

Denn jeder psychische, emotionale oder sexuelle Mißbrauch ,darf nicht einfach nur unter den Teppich der kirchlichen Oberhäupter "Kirchenhierachie" gekehrt werden , sondern muss umgehend ,schon beim geringsten Verdacht eines Mißbrauch , welcher Art auch immer ,von den Verantwortlichen der Gemeinden/christlichenn Einrichtungen ,genauer untersucht und reflektiert werden ,um ggf.die Täter und ihre Mitwisser sofort aus ihren Ämtern zu entlassen und strafrechtliche Maßnahmen zu veranlassen .

Denn wie im Fall Maria WOELKI aus Köln....

Der wohl belastendes Beweismaterial einfach zur Aufklärung nicht frei gibt ,damit Mißbrauchopfer zu ihren Recht kommen und Täter endlich verurteilt werden,so sollten auch in den Gemeinden, niemals Unterlagen einfach nur " geschreddert" oder "unangenehme Vorkommnisse einfach nur vertuscht und ignoriert werden.

Denn sobald nur der kleinste Verdacht eines Mißbrauch an Körper,Seele und oder Geist eines Menschen stattgefunden hat ,,sollten Betroffene diese sofort an geeigneten Stellen bekannt machen und ggf. anzeigen ,wenn keinerlei Reaktion seitens der Verantwortlichen kommt.

Denn das die Kirche ,wichtiges Beweismaterial einfach so unterschlägt ,indem es der Öffentlichkeit vorenthalten wird ,darf natürlich niemals gutgeheißen werden .

Und rechtfertigt auch gerade die Tausende von Kirchenaustritte.

Austritte, die jedoch nicht immer bewirken ,das in Zukunft weniger solcher Straftaten in der Kirche geschehen .

Denn um gerade diese abscheulichen Straftaten zu verhindern,die ja auch in anderen gesellschaftlichen Strukturen weiter ansteigen (selbst in den Familien )bedarf es mehr wachsame und couragierte Menschen ,die es nicht zulassen ,das Mitmenschen an Leib & Seele mißbraucht werden .

Ob nun in den Kirchen oder anderswo..

Doch das es anscheinend immer noch hieraische Gemeindestrukturen gibt ,die solche Straftaten an der Seele ihrer Mitmenschen vertuschen und sogar zulassen ,ist schon erschreckend.

Denn für viele Menschen ist die Kirche immer noch der Ort ,in der die Barmherzigkeit und LIEBE Jesus Christus im Focus des Wesentlichen steht.

Doch wenn Kirche auch in Zukunft, für all diese Menschen im Glauben, noch bestehen bleiben will,dann bedarf es

eine bedingungslose AUFKLÄRUNG und Aufarbeitung aller Vorfälle.

Sei es in den vielen Fällen des Mißbrauch in der Vergangenheit oder der Heutigen Zeit .

Mißbrauch ,der im Hier & Jetzt nur verhindern werden kann ,indem Kirche ,wie auch wir Bürger /innen als Gesellschaft ,nicht einfach nur die Augen vor dem Bösen verschließen ,sondern es bekämpfen ,dort wo sich versucht sich auszubreiten.

In welcher Art auch immer .

Denn man kann ja nun nicht alle Kirchen schließen,......

Denn JESUS CHRISTUS hat einst Petrus die Schlüssel für die Kirche auf Erden übergeben ,damit gläubige Menschen einen Ort haben ,an dem sie das Wort Gottes hören können, um ihr Leben nach seinen Geboten zu leben .

In der Barmherzigkeit seines Sohn Jesus. Christus.

Das jedoch einige Vertreter der Kirche auf Erden ,sich wohl dem Teufel Untertan gemacht haben ,darf niemals nur hingenommen werden .

Und das Kardinal WOELKI, der das Vertrauen vieler Gläubige mißbraucht hat ,indem er Straftaten vertuscht ,immer noch in seinen Amt verbleibt ,auch nicht....

Denn jede Straftat, die von angeblichen Christen, in den Gemeinden u.Kirchen begangen wird ,muss einen Ausschluss aus der Kirche zur Folge haben.

Sowie ein strafrechtliches Verfahren.

Denn nur so kann vielleicht das Vertrauen, der gläubigen Menschen wieder hergestellt werden.

Denn für Sie ist KIRCHE ein Hl.ORT .

Ein Ort gelebter Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe.

Und deshalb gilt es, das Böse an diesen HL.ORT

keinen Raum mehr zu geben .

Nicht ...indem man es den Rücken kehrt,sondern eher.... indem man es couragiert bekämpft .

Denn wir dürfen nicht zulassen ,das das Böse in unserer Zeit stetig zunimmt.

Nicht in unseren Kirchen, ,Familien,gesellschaftlichen Miteinander ,Schulen ,Job ....

Denn sexueller ,körperlicher, wie auch seelischer Mißbrauch ist nicht nur in der Kirche zu finden.

Und das soll jetzt keine Entschuldigung für begangene Straftaten durch Kirchenmänner / Frauen sein ,sondern eher eine Erinnerung daran ,das wir niemals wegschauen sollen ,dort wo Menschen Unrecht geschieht .

Denn es liegt an uns alle ,in welch einer WELT wir leben wollen .

Denn das BÖSE ist auch wie ein schlimmer Virus ,der sich schnell ausbreitet ,wenn wir Ihn nicht gemeinsam bekämpfen.

Ilona Silipo

( einfache Christin)