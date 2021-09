Konzert Trompete und Orgel

Am Sonntag, den 19.September 2021 findet in der Pfarrkirche St. Marien um 17:00 Uhr ein Konzert für Orgel und Trompete statt. Zu hören sein werden Werke von Albinoni, Torello, Lemmes u.a. Julian Powilleit, Trompete, legte in diesem Jahr sein Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Velbert ab. Seit 2009 erhielt er Unterricht im Fach Trompete bei Alexander Ruffing an der Musik-und Kunstschule Velbert, nahm mehrfach am Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Regional,- Landes- und Bundesebene teil und gewann dort etliche erste und zweite Preise. Im Oktober wird er sein Studium mit dem Hauptfach Trompete an der Folkwang Hochschule für Musik in Essen-Werden beginnen. Die Orgelbegleitung übernimmt Ursula Smetten. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es gilt die GGG-Regel.