"Krimi-News in der Stadtbibliothek Langenfeld": Unter diesem Titel weihen drei Krimi-Autoren die neue Bühne in der Stadtbibliothek Langenfeld ein. Im Sommer 2020 konnte - wegen der Renovierung der Stadtbibliothek und Corona - die beliebte Veranstaltungsreihe mit den Sommerkrimis nicht stattfinden. Auch das Jahr 2021 ist noch von Corona geprägt. Doch es ist geplant, die Krimi-Lesungen vor Ort stattfinden zu lassen.



Sollte dies Corona-bedingt nicht möglich sein, werden alle drei Krimi-Autoren die Lesung aus den Räumen der Stadtbibliothek heraus streamen. So wird dann das eigene Sofa zu Hause zum Krimi-Schauplatz.

Die Lesungen werden im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds gefördert.

Auftakt mit Andreas Schnurbusch

Den Auftakt macht Andreas Schnurbusch am Dienstag, 7. September. Andreas Schnurbusch liest aus dem Buch “Die gruseligsten Orte in Köln“ vor. Von Andreas Schnurbusch erhalten die Zuhörer Informationen zur Geschichte des Verbrechens und der Verbrechensbekämpfung. Untermalt werden die Geschichten und Informationen mit den passenden Bildern während der Lesung. "Freuen Sie sich auf einen spannenden wie humorigen Abend, bei denen uns Kriminalkommissar Andreas Schnurbusch a.D. mit Anekdoten aus der aktiven Zeit unterhält.", heißt es in der Ankündigung.

"Andreas Schnurbusch, Kriminalhauptkommissar a.D. und Krimiautor, fing als Schutzmann bei der Kölner Polizei an und wechselte nach dem Studium mit Schwerpunkt Kriminalistik und Kriminologie zur Kriminalpolizei. Dort war er unter anderem jahrelang Rauschgiftfahnder, Mordermittler, Leiter einer Abteilung für gewerbs- und bandenmäßige Schleusungsdelikte. Seit 2014 ist er Mitglied im Syndikat (Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur).

Isabella Archans zweite Karriere

Weiter geht es mit Isabella Archan und „Drei Morde für die Mördermitzi“ am Dienstag, 14. September. Mitzi hat einen Draht zu merkwürdigen Menschen. Die neue Freundschaft zu dem Mann, der vor nicht allzu langer Zeit als naiver Enkeltrickbetrüger entlarvt wurde, hat sie nun allerdings selbst hinter Gitter gebracht: Denn der Mann ist inzwischen mausetot, erschlagen – und Mitzis Fingerabdrücke waren am Tatort. Als es ihr gelingt, aus der Haft freizukommen, beginnt für Mitzi und ihre Freundin, Inspektorin Agnes Kirschnagel, eine atemlose Suche nach dem wahren Täter, die sie quer durchs Alpenland führt.

Isabella Archan wurde 1965 in Graz geboren. Nach Abitur und Schauspieldiplom folgten Theaterengagements in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Seit 2002 lebt sie in Köln, wo sie eine zweite Karriere als Autorin begann. Neben dem Schreiben ist Isabella Archan immer wieder in Rollen in TV und Film zu sehen.

André Storm liest

Den Abschluss bildet die Lesung mit André Storm am Dienstag, 21. September. Mit einem Schlag ist's zappenduster! Was mal wieder nach einem Fall aussieht, der sich ganz schnell in Luft auflöst, entpuppt sich rasch als neuen Grenzgang für Privatdetektiv Ben Pruss aus dem Pott.

Zunächst ist da ein Stalker, der Stein und Bein schwört, dass seine Angebetete ermordet wurde. Die aber läuft quietschfidel rum und vergnügt sich vortrefflich mit Bens bestem Kumpel Kai. Aber da sind auch noch ein gestohlenes Bild, eine fette Lösegeldforderung und schließlich sogar eine Leiche, die aus dem Kleiderschrank fällt … Soll er sich nicht doch lieber aus der Sache raushalten? Doch Ben bleibt hartnäckig, obwohl einige der fiesesten Typen, die Dortmund zu bieten hat, ihm ans Leder wollen.

"„Licht aus!“ der neue Krimi von André Storm von heiter bis düster, in dem einigen Gestalten die Lichter ausgeknipst werden, und in dem finstere Ecken erhellt werden, die eigentlich für immer im Dunklen bleiben sollten", heißt es in der Ankündigung.

André Storm (Pseudonym), * 1974, ist Profizauberkünstler aus Hamm in Westfalen. Seinen »ordentlichen« Beruf hat er schnell abgelegt, und er freut sich noch heute jeden Tag, dass er das Studium zum Elektroingenieur rechtzeitig abgebrochen hat. Sein Schreibtalent nutzte er in den letzten Jahren dafür, in seinen Shows »Helden« auf die Bühne zu bringen, denen man ihre Heldenhaftigkeit auf den ersten Blick nicht unbedingt ansehen kann. Sein Krimidebüt »Vorhang zu!« erschien 2020. André Storm ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Verbindliche Anmeldung für Lesungen

Aufgrund der besonderen Situation mit Corona bitten wir um eine verbindliche Anmeldung für die Lesungen unter Telefon 02173/7944242 oder per Mail an: stadtbibliothek@langenfeld.de. Der Eintritt wird dann an der Abendkasse bezahlt.

Einlass zu den Veranstaltungen

Der Einlass ist immer um 19.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt je Lesung beträgt 8 Euro. Die Veranstaltung findet statt unter besonderer Beachtung der Corona-Regeln! Aktuell bedeutet dies, dass ein Nachweis für geimpft, genesen oder getestet Voraussetzung ist.