Denn nur mit einer bürgerlichen, kunterbunten & vielfältigen Verbundenheit, durch aktiv gelebte SOLIDARITÄT,VERNUNFT und empathischen DURCHEHALTEVERMÖGEN ,sowie bürgerliche ZIVILCOURAGE besiegen wir CORONA .

Deshalb setzen auch SIE kunterbunte sichtbare Zeichen, in ihrer Stadt ,in ihren Wohnungsumfeld ,um so ihren Mitmenschen ein wenig Trost in KRISENZEITEN zu vermitteln.

Denn zur Zeit sitzen wir alle in einen BOOT.

🙋🏻‍♀️🌈👍❤️🙏🌈

Ein schönes kunterbuntes Wochenende wünscht Ihnen von ganzen ❤️💛🧡💙💜 ihre BR ILONA aus Velbert .

Bleiben Sie weiterhin gesund .

Und denken Sie auch heute Abend, an das Licht am Fenster ,zum Gedenken der vielen CORONA OPFER ,sowie deren Angehörigen, die gerade eine schwere Zeit durchleben.

Denn einen geliebten Menschen zu verlieren, schmerzt unendlich .