Als ich in der Fastenzeit 2020 unsere schöne Kirche"St.Paulus" in Velbert öffnen durfte ,hatte ich an einem Tag ,ein sehr schönes Erlebnis, worüber ich Sie gerne informieren möchte.

Denn es war so unbeschreiblich schön, das ich es nicht für mich allein behalten möchte ...

Denn in der Zeit des Stillen Gebet und des Innehalten in der Kirchenbank ,wurde ich im Geiste aufgefordert zum Tabernakel zu schauen.

Dorthin wo "Die Hostie" ,der Leib Jesus Christus aufbewahrt wird.

An diesen Tag des Stillen Gebets in St.Paulus, schien die Sonne und verwandelte die Kirchenräume, durch die vielen bunten Glasfenster ,in ein buntes Ambiente .

Doch ganz besonders war auf dem Tabernakel ,durch die Sonneneinstrahlung, ein faszinierendes Farbenspiel zu erkennen.

Und als ich von der fünften Reihe der Gebetsbank aus , dieses Farbenspiel genauer betrachtet habe ,sah ich auf einmal ganz deutlich ein Gesicht.

Eine Erscheinung die

meinen Puls höher schlagen ließ ...

Doch schon nach einigen Minuten des Durchatmen ,hielt mich nichts mehr auf meinen Platz.

Und so ging ich zum Tabernakel.

Worüber Sie vielleicht jetzt lächeln werden.

Doch zufällig hatte ich an diesen Tag mein Handy dabei ,das ich sonst kaum nutze und so konnte ich dieses wunderschöne Erlebnis festhalten .

Und einige Fotos machen.

Denn dieses Farbenspiel war so faszinierend .

So unbeschreiblich .

Das es kaum in Worte zu beschreiben ist.

Leider konnte ich dieses Erlebnis, an diesen Fastentag des besagten 23.3 .2020 mit niemanden teilen ,da ich" allein" in St.Paulus war .

Doch um dieses Erlebnis zu reflektieren habe ich mir einige Tage später Abzüge der Fotos gemacht ,um mir die Erscheinung nochmal genauer anzuschauen .

Und als ein Foto der Erscheinung ,dann im Rahmen und im Kerzenschein auf unseren Schrank stand ,war wieder dieses unbeschreiblich himmlische Gefühl da.

Denn zu sehen war dieses Gesicht ,was irgendwie vertraut war ,sowie eine Herzform, in der zwei Menschen zu sehen waren .

Und strahlte soviel Ruhe ,Hoffnung und Liebe aus ,das es sehr schade ist ,das es nicht mehr Menschen betrachten können.

Denn dieses Foto habe ich natürlich auch den Pfarrer von St.Paulus in Velbert zukommen lassen.

Wie auch Papst Franziskus zu seinen Geburtstag .

Mit einer ausführlichen Beschreibung der Begebenheiten.

Denn für mich war es das Antlitz Jesus Christus ,das durch die Sonneneinstrahlung auf den Tabernakel produziert wurde .

Und ein unsagbar schönes Erlebnis .

Was ich natürlich mit vielen Menschen teilen möchte .

Und deshalb habe ich das Foto auch auf YouTube hochgeladen .

https://youtu.be/pgSYdPdG9T4

Denn auch wenn mich sicherlich einige Menschen für verrückt erklären werden,möchte ich über diese Erscheinung berichten .

Denn es ist mir egal,ob ich ausgelacht werde.

Denn für mich steht fest ,das es auch noch Wunder in der heutigen Zeit gibt .

Nur leider haben heutzutage sicherlich immer weniger Menschen noch die Zeit oder die Muße ,diese auch wahrzunehmen .

Denn Wunder begegnen uns ja täglich .Diese vielen kleinenkleinen Unscheinbaren ,wie auch die großen Himmlischen .

Denn diese Erscheinung ,dieses unbeschreibliche Gefühl ,das ich an diesen Tag hatte ,als ich im Geiste aufgefordert wurde, vom Stillen Gebet aufzublicken ,um zum Tabernakel zu schauen, war so einzigartig und so faszinierend schön ,das es mir wert ist, auch Gelächter zu ertragen.

Denn täglich schaue ich mir das Bild von der "St.Paulus Erscheinung" an und jedesmal überkommt mich dann wieder das himmlische Gefühl ,das ich am 23.3.2020 hatte.

Einfach himmlisch.

Und da ich ja in der Fastenzeit 2020 täglich in St.Paulus war, ging mein Blick natürlich auch an den anderen Tagen der Fastenzeit immer wieder zum Tabernakel hin.

Denn durch die bunten Sonnenstrahlen stand der Tabernakel weiterhin wunderschön erleuchtet in der Kirche .

Und am 31.3.2020 war das Gesicht wieder da.

Doch in einen anderen Format .

Was auf den Bildern zu sehen ist .

Das sich jedoch der Herr Pfarrer zu diesen Erlebnis nicht ein einziges Mal zurück gemeldet hat,ist sehr bedauerlich .

Denn mit wem ,wenn nicht als Erstes mit Pfarrer der Kirche ,sollte man über solche Erlebnisse reden können ???

Doch auch Papst Franziskus habe ich über diese Erscheinung in St.Paulus zu Velbert berichtet.

Und er hat sich wenigsten für das Bild bedankt, was ich ihm zukommen gelassen habe.

Mit ein paar Socken und Süßes zum Geburtstag .

:))

Das es aber auch in ROM Jahre dauern kann ,bis Wunder / Erscheinungen untersucht und anerkannt werden ,ist mehr als verständlich .

Denn sicherlich bin ich nicht die Einzige ,die ein solches Erlebnis hatte .

Doch ob nun anerkannt oder nicht ..

Diesen Tag in der Fastenzeit am 23.3.2020,zwischen 18 und 19 Uhr, werde ich in meinen Leben niemals mehr vergessen .



Denn es war mein kleines persönliches Wunder ,das ich immer in meinen Herzen tragen werde .

Denn es war sooooo unbeschreiblich, einzigartig und himmlisch .

Und auch wenn ich nur eine unscheinbar und einfache Christin bin,bin ich dankbar für dieses Wunder in St.Paulus.

Als mich beim Stillen Gebet jemand aufgefordert hat ,zum Tabernakel zu schauen .

Denn am 23.3 .20 war ich echt froh darüber ,mein Handy dabei gehabt zu haben .

Denn nur so kann ich mein Erlebnis nun mit Ihnen teilen .

Und mit all Dienjenigen, die auch heute noch an Wunder glauben .

Und ich wünsche mir insgeheim ,das viel mehr Menschen über ihre eigenen himmlischen Erlebnisse berichten würden .

Denn ..

Jesus Christus ist alle Zeit mitten unter uns .

Und auch wenn wir Ihn nicht sehen ,ist ER doch da.

Nur sollten wir den MUT haben,mehr über Ihn zu sprechen .

Und über all die himmlischen Erscheinungen ,Wunder und Visionen.

♥️🙏

Ilona Silipo /Regenbogen

(einfache Christin)