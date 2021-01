GEGEN DAS VERGESSEN

Denn im Gedenken an die Millionen Opfern des Nationalsozialismus , dürfen wir es niemals mehr zulassen ,das sich solch ein unfassbares Verbrechen der Vergangenheit wiederholt.

Ein VERBRECHEN an die Menschlichkeit ,dass in Deutschland 1939-1945 ,durch HASS,HETZE ,MENSCHENFEINDLICHKEIT ,IGNORANZ und eines kranken und wahnhaften NATIONALSTOLZ Millionen Menschen das Leben gekostet hat .

Denn mit dem Wissen über unsere schrecklichen Vergangenheit ,unser "ERBE DER SCHANDE" dürfen wir niemals mehr WEGSCHAUEN WEGHÖREN ,IGNORIEREN, überall dort ,wo Menschen gedemütigt ,mißhandelt ,stigmatisiert und diskriminiert werden .

Ihrer Herkunft ,Religion, Hautfarbe oder ihrer individuellen Lebensart ,sowie ihrer Besonderheiten wegen.

Denn es liegt an jeden Einzelnen von uns,gerade in der heutigen Zeit , mutig gegen den zunehmende ANTISEMITISMUS , RASSISMUS,

EXTREMISMUS aufzustehen .

Um diesen HASS gegen die Menschlichkeit niemals mehr den Raum zugeben ,indem er sich weiter vermehren kann.

Und deshalb müssen WIR "Mutige Menschen in unseren Städten" immer wieder Zeichen der Mitmenschlichkeit,der ,Vielfalt und der Toleranz setzen .

Denn das sind wir all den Millionen Opfern des Nationalsozialismus schuldig .

Gestern,Heute und auch Morgen .

Indem wir Ihr Leid niemals vergessen .

Denn die Würde des Menschen ist unantastbar .

Jedes MENSCHEN.

Denn jedes Leben ist einzigartig und wertvoll.

Und bedarf unser aller ZIVILCOURAGE & SCHUTZ .

Und unsere stetige Anteilnahme.

I.Silipo/Regenbogen

(Gründerin der kleinsten kunterbunten ,inklusiven .u.intgrativen Friedensgruppe in NRW /Velbert seit 2016

🌈❤️🌎

PS: Da ich dieses Jahr, wegen CORONA ,im Gedenken an die Opfer der NAZI ZEIT keine friedliche Aktion in unserer Stadt machen kann ,bitte ich SIE liebe Mitbürger/innen ,selbst ein kleines sichtbares Zeichen (z.B Anzünden einer Kerze) gegen das VERGESSEN zu setzen .

Vielen Dank.