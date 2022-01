REGENBOGEN KIRCHE

„PRO Kirche der Diversität & Vielfalt “

Denn GOTT liebt jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit

sowie in seiner individuellen Verschiedenheit und Vielfalt .

Und deshalb sollte diese vielfältige Verschiedenheit

auch in den Kirchen im Hier & Jetzt endlich akzeptiert toleriert werden.

Sei es im Priesteramt ,im Christlichen Miteinander .

Sei es unter den Gläubigen ,

den Angestellten, in den verschiedenen Berufszweigen.

Sei es in den Gemeindestukturen .

Denn gerade diese kostbare Diversität jedes Menschen benötigt

"Kirche im Umbruch ,Kirche der Offenen Türen & Herzen".

Lebendige Kirche der Zukunft .

In der jeder Mensch Willkommen ist.

In der jeder Mensch wertgeschätzt und anerkannt wird .

In der jeder Mensch Mittendrin sein kann.

In der jeder Mensch arbeiten kann.

Um Kirche wahrhaftig für jeden Menschen gleichwertig erlebbar zu machen .

Denn nur in den Kirchen ,in denen Vielfalt im christlichen Miteinander toleriert und praktiziert wird,wird die Barmherzigkeit und Nächstenliebe im Sinne Jesus Christus wahrhaftig sichtbar.

Denn einst setzte GOTT einen Regenbogen in den Himmel.

Dieses Symbol für Frieden und Vielfalt .

Denn GOTT liebt jeden Menschen

Und deshalb ist es längst an der Zeit ,das auch die Kirchen diese LIEBE Gottes sichtbar machen .

Kunterbunt & vielfältig .

Denn Diversität = Vielfalt = Leben = Menschsein = Nächstenliebe

Doch bevor Kirchenstrukturen vielfältig erneuert werden können , bedarf es erst einmal die vollständige Aufklärung , der vielen Fälle von sexuellen Mißbrauch von Schutzbefohlene.

Sowie harte Konsequenzen für all Diejenigen ,die das Leid von Mißbrauchopfer durch

Priester u.a über Jahrzehnte ignoriert haben .

Denn erst wenn alle Verantwortlichen sich endlich ihrer schweren Schuld bekennen und ihr Amt niederlegen ,erst dann kann Kirche neue Wege gehen.

______________________________________________________________________________________

In der heutigen Bischof Konferenz war man sich wohl einig .



"NIEMAND darf diskriminiert werden"

Unverständlich diese Aussage .

Wenn man erst jetzt zu dieser Erkenntnis kommt .

_______________________________________________________________________________________

I.Silipo / Regenbogen

(freie u. einfache Gläubige )