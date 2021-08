Regionalkantor Matthias Röttger hat die Zeit des Corona-Lockdowns genutzt, um eine neue Messe für die „Junge Kantorei“ zu schreiben. Die Junge Kantorei ist der dritte von insgesamt vier Kinder- und Jugendchören an St. Lambertus in Mettmann. In dieser Gruppe singen die Sängerinnen und Sänger des fünften bis achten Schuljahres.

Die Messe ist zweistimmig für Sopran und Alt und ganz bewusst in deutscher Sprache verfasst. Den meisten Messkompositionen liegt der lateinische Text zugrunde, Kantor Röttger möchte den jungen Sängerinnen und Sängern aber den Inhalt der Messteile Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei nahebringen und sie mit diesem kurzen und prägnanten Zyklus in die Welt der „klassischen Messe“ einführen.

Uraufführung des Werkes

Klanglich greift Röttger dabei auf lyrische Themen und auf Elemente der Rock- und Popmusik zugrunde. So verarbeitet er beispielsweise im Gloria ein Boogie-Woogie-Schema.

Die Uraufführung des Werkes mit Klavier- und Violin-Begleitung ist am Sonntag, 3. Oktober, um 11.30 Uhr in St. Lambertus.

Chorproben und mehr Infos



Weitere Sängerinnen und Sängen sind zu den Chorproben der "Jungen Kantorei" eingeladen. Diese finden immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Kaplan-Flintrop-Haus (Lutterbecker Straße 30, Mettmann) statt.

Mehr Infos gibt es bei Regionalkantor Matthias Röttger, Telefon 02104/74671, E-Mail: matthias.roettger@erzbistum-koeln.de oder im Internet unter: www.kirchenmusik-lambertus.de