In der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, Elberfelder Straße 12, findet in den nächsten Tagen im Rahmen der Sternsingeraktion „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit.“ ein kontaktloses Verteilen des Segens statt. Auch ist es möglich, mit Schutzmaßnahmen an Gottesdiensten teilzunehmen.

Leider kann in diesem Jahr, wegen der Corona-Pandemie, die Sternsingeraktion nicht wie gewohnt stattfinden. Um den aktuellenBestimmungen zu entsprechen und vor allem um die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden, sind die Vorbereitungsteams in Neviges und Tönisheide kreativ geworden und haben sich kontaktlose Alternativen überlegt.

Segenstüten und Segensaufkleber

In Neviges wurden bereits zahlreiche Segenstüten in Briefkästen geworfen. In Tönisheide werden an den Sonntagen, 10. und 17. Januar nach der Messe vor dem Pfarrheim Segensaufkleber bereitgelegt, sowie ein Spendengefäß aufgestellt. Die Tönisheider können über die E-Mail-Adresse sternsinger_toenis@icloud.com, oder unter Tel. 02053/80987 unter Angabe von Namen und Anschrift auch einen Segensaufkleber bestellen. Die Aufkleber werden dann in den Briefkasten geliefert. Gespendet werden kann online unter spenden.sternsinger.de/ued-qura. Hier empfiehlt sich - nachdem man den Spendenbetrag und seine persönlichen Angaben eingegeben hat - die Zahlungsart „SEPA Lastschrift" zu wählen, weil hierbei keine Kosten für das Kindermissionswerk entstehen. Der gespendete Betrag fließt so komplett in die Projekte. Alternativ können Spenden auch direkt auf das Konto der Kirchengemeinde überwiesen werden: IBAN DE 40 3345 0000 0026 3404 06, BIC: WELADED1VEL, Stichwort „Sternsingeraktion“.

Schutzmaßnahmen in Gottesdiensten

In den Gottesdiensten gilt weiterhin die verstärkte Maskenpflicht. Gemeindegesang ist zurzeit nicht möglich. Außerdem sollen verstärkt alle weiteren Schutzmaßnahmen beachtet werden, wie die Markierungen und Hinweise in und vor den Kirchen. Der Mindestabstand soll auch beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kommunionempfang eingehalten werden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich beim Betreten der Kirche die Hände zu desinfizieren. Der Friedensgruß findet ohne Körperkontakt statt. Außerdem wird ausschließlich die Handkommunion praktiziert. Die Kollekte erfolgt als Türkollekte am Ausgang. Die Teilnahme an den Sonntagsgottesdiensten ist weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung möglich, und zwar online über die Homepage www.neviges.de, oder unter Tel. 020537931862.

Während des Lockdowns (also bis mindestens Ende Januar) bleiben alle Büros für Besucher geschlossen. Persönliche Termine sind nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Rücksprache möglich.

Der Domladen bleibt ebenfalls für die Dauer des Lockdowns geschlossen.

Beiträge für die nächste Ausgabe des Lichtblicks (24. Januar bis 7. Februar) sollen bis spätestens Mittwoch, 20. Januar, 11 Uhr per Mail an kontakt@mariendom.de eingereicht werden.

Türkollekte zum Weltlepratag

Zum diesjährigen Weltlepratag Ende Januar findet am Samstag, 30. Januar, nach der Vorabendmessse um 17.30 Uhr in St. Mariä Empfängnis wieder eine Türkollekte für das Leprakrankenhaus von Dr. Remy Rousselot in Indien statt. Ebenso werden in SME am Sonntag, 31. Januar, nach der Messe um 10 Uhr und in Sankt Antonius nach der Messe um 10.30 Uhr Türkollekten durchgeführt. Auch im Dom werden nach der Messe, am Sonntag 31. Januar, um 11.30 Uhr für das Lepraprojekt Spendengelder gesammelt. Die Eheleute Winzen werden in den jeweiligen Gottesdiensten über den aktuellen Stand des Projektes berichten.

Für alle, die spenden möchten, aber aus aktuellem Anlass nicht zur Kirche kommen können, gibt es die Möglichkeit, dies unter der Spendenadresse:Kirchenkreis Niederberg, IBAN: DE96 3506 0190 1010 1390 11, Stichwort: Leprakrankenhaus Dr. Rousselot, zu erledigen. Eine Spendenbescheinigungen gibt es bei Vorlage des Überweisungsbeleges über Michael Winzen, Emil-Schniewind-Straße 14, 42553 Velbert, Tel. 02053/41604, E-Mail jwinzenm@tonline.de, ausgegeben vom Kirchenkreis Niederberg

Seniorenreisen nach Bad Salzschlirf

Für die Caritas-Seniorenreisen vom 31. März, bis zum 14. April nach Bad Salzschlirf sind noch einige Plätze verfügbar. Für Menschen, die ihren Urlaub in einer Gruppe gestalten möchten, ist diese Busreise geeignet. Auch ein Rollator stellt kein Hindernis dar. Nähere Informationen gibt es beim CaritasSeniorenreisenteam unter Tel. 02051/419040.

Kontakt



Die Gemeinde ist erreichbar unter: