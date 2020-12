Denn auch wenn für viele Christen, Weihnachten ohne Kirche ,kein Weihnachten ist ,wäre es dieses Jahr jedoch ein Zeichen gelebter Mitmenschlichkeit und Solidarität, im Sinne der christlichen Nächstenliebe ,wenn alle Kirchgänger /innen an Weihnachten Zuhause bleiben würden.

Denn was macht es für einen Sinn ,wenn nur einige Gläubige die Messe besuchen können und die Mehrzahl der "Brüder und Schwestern im Glauben" ,wegen den Corona Maßnahmen ,nicht an den Fest Gottesdiensten teilnehmen kann ?

Denn das kann doch niemals ein Fest im Sinne Jesus Christus sein .

🌟🙏🎄❤️🌟

Ilona Silipo /Regenbogen

(einfache Christin )