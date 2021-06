Das Velberter Bündnis „Aktiv gegen Antisemitismus“ lädt für Mittwoch, 9. Juni, um 15.30 Uhr zu einer Solidaritätsaktion mit Menschen jüdischen Glaubens auf dem Platz am Offers ein.

Die Aktion knüpft an die erste Veranstaltung des Bündnisses mit dem Titel „Gemeinsam ERINNERN und HANDELN“ vom 7. Mai 2021 an. Außerdem sehen die Initiatoren "aktuell wieder wachsende antisemitische Entwicklungen" in der Gesellschaft, die nicht toleriert werden dürfe.

Als Zeichen für Frieden und Versöhnung, gegen Antisemitismus und dafür, dass das jüdische Leben einen festen Platz in unserer Gesellschaft hat, lassen die Bündnismitglieder am Mittwoch hunderte bunte Luftballons in die Luft steigen. Dazu wird es kurze Ansprachen des Bürgermeisterns bzw. von einem Vertreter des Bündnisses geben. Außerdem wird es Möglichkeiten für persönlicher Gespräche vor Ort geben.