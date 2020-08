Eine großzügige Spende überreichte Rebecca Felicitas Zimmer, Filialleiterin von Thalia in Velbert, nun an die Leiterin der Velberter Kinderbücherei, Martina Saint-Martin.

Kunden der ortsansässigen Buchhandlung können als Mitglieder des Classic-Clubs beziehungsweise des Premium-Clubs nicht nur Vorteile bekommen, außerdem werden von jedem ihrer Einkäufe 10 beziehungsweise 15 Cent für einen Kooperationspartner gespart. Die so in den vergangenen zwölf Monaten zusammengekommenen 450 Euro sollen nun für die Leseförderung genutzt werden. "Daher haben wir sie gerne der Kinderbücherei gespendet", so Zimmer, die nicht das erste Mal mit der städtischen Einrichtung kooperiert.

Auch Bürgermeister Dirk Lukrafka und der erste Beigeordnete Gerno Böll nahmen an der Übergabe teil und informierten sich dabei gleich über neue Möglichkeiten zur Leseförderung in Corona-Zeiten. "Längst sind unsere Angebote nicht mehr nur analog, sondern auch digital", erläutert Martina Saint-Martin, die nun gemeinsam mit ihren Kolleginnen überlegt, wie das Geld investiert wird.