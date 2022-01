Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie wird die katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus in Velbert auch bei der Sternsinger-Aktion 2022 auf die üblichen Hausbesuche größtenteils verzichten müssen.

"Trotzdem möchten wir den Weihnachtssegen weitergeben und die Sternsinger-Aktion mit dem Schwerpunkt „Gesundheit in Afrika“ unterstützen. Hierzu ist ein 25-minütiger Film von Willi Weitzel unter www.sternsinger.de/kinder/videos als Information sehr hilfreich.", so Pfarramtssekretärin Ursula Pettau.

Gesegneten Aufkleber in den Kirchen

In den Kirchen liegen Sternsinger-Tüten ab Freitag, 7. Januar, mit gesegneten Aufklebern aus (solange der Vorrat reicht). "Helfen Sie durch Ihre Spende für die Sternsinger-Aktion: Sie können diese im Pastoralbüro, in den Opferkästen an den Krippen in den Kirchen St. Don Bosco, St. Joseph, St. Marien und St. Paulus oder auch zwischen Freitag, 14. Januar, und Sonntag, 16. Januar, zu den Öffnungszeiten im Café Langensiepen (Bahnhofstraße 22 in 42551 Velbert) abgeben. Falls Sie eine Spendenquittung wünschen, bitten wir um Ihre gut lesbaren Adressangaben.", so Pettau weiter.

Spenden für das Kindermissionswerk

Überweisungen sind möglich auf das Spendenkonto: Kindermissionswerk "Die Sternsinger" e.V. Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31

Segen verschenken, Spenden sammeln

Zum Abschluss werden die Sternsinger nach den Gottesdiensten am Samstag, 15. Januar, und Sonntag, 16. Januar, Segen verschenken und Spenden sammeln.

Sternsinger Aktion in Langenberg

Für die Sternsinger Aktion in Velbert-Langenberg hat die katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde eine Liste von über 700 Haushalten, an die der Segensgruß ab Sonntag, 9. Januar, nach der Segnung im Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Michael ausgeteilt wird.

Anmeldungen für Segensgruß

Die Liste besteht aus den Adressen der vergangenen Jahre. Sollten sich weitere Personen für einen Segensgruß in Langenberg interessieren, bitte an das Pastoralbüro wenden unter Telefon 02051/95790 oder per E-Mail an: pastoralbuero@st-michael-paulus-velbert.de