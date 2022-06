Eine Ü-30-Party findet am Freitag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr in der Markuskirche, Losenburger Weg 40 in Velbert, statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Musikalisch durch den Abend führt Jürgen Kaufmann, der auch noch für die ein oder andere Überraschung sorgen wird, schließlich habe er sich seit Wochen auf den Abend vorbereitet. "Mit dem Alter nehmen wir es nicht so genau. Die Tanzschuhe können gerne mitgebracht werden, gute Laune ist auf jeden Fall willkommen. Dafür sorgen wir für Speisen und Getränke. Wie immer ist der Eintritt frei. Am Ausgang steht unser Markuskirchen-(KultFrei)-Schwein, das gerne und liebevoll gefüttert werden darf. Wir freuen uns auf einen schönen Abend, der je nach Wetterlage auch im Freien stattfinden kann", so das Team von KultFrei, das die Veranstaltung organisiert. KultFrei ist eine Gruppe des Fördervereins der Markuskirche.