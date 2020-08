"Und mittendrin bist du" lautet der Titel des neuesten Buches von Sven Krüdenscheidt.

Nach "Trusting You - Mike & Jeffrey" sowie "Ich, Du und für immer Wir" ist der Roman die inzwischen dritte Veröffentlichung des Autoren aus Velbert. Zwar bleibt er dem Genre "Gay Romance" treu und es handelt sich erneut um eine Liebesgeschichte zwischen Männern, aber richtet sie sich dieses Mal eher an eine jüngere Leserschaft.

Handlung spielt

in Griechenland

"Die Handlung von ,Und mittendrin bist du' spielt sich zum größten Teil in Griechenland ab", informiert Sven Krüdenscheidt, der vor einigen Jahren morgens wach wurde und einfach mit dem Schreiben seines ersten Buches begann. "Es geht um Leo, der gerade sein Abitur bestanden hat und der gegen den Willen seiner Eltern als Animateur in einem Hotel zu jobben beginnt." Ganz bewusst möchte der Protagonist damit seinem Leben in Deutschland entfliehen, verrät der Autor weiter. "Denn obwohl er eine Beziehung mit einem Mädchen führt, entwickelt er plötzlich Gefühle für einen Mitschüler, die er sich nicht erklären kann." Also geht es für Leo von seinem kleinen Heimat-Örtchen in Bayern auf nach Griechenland in eine von Tourismus geprägte Stadt. Doch auch zwischen Sport-Programm am Strand, Ausflügen mit den Hotel-Gästen, Disco-Besuchen und weiteren Verpflichtungen des Animateurs kommen Gefühle auf, die ihn zunächst verunsichern. "Ausgerechnet sein Arbeitskollege sorgt bei ihm für Herz-Rasen", informiert Sven Krüdenscheidt. "Nur ist Flucht diesmal keine Option. Er muss sich der Situation stellen."

Wendungen und

Überraschungen

Wer die vorherigen Werke des Velberter Autors kennt, der weiß, dass mit Wendungen und Überraschungen zu rechnen ist. "Ja, auch in dieser Erzählung wird Unerwartetes eintreten, aber mehr möchte ich nicht verraten." Aus einem macht Sven Krüdenscheidt allerdings kein Geheimnis: "Ich war selber für einige Monate als Animateur in einem Hotel in Griechenland tätig. Die beiden Protagonisten Leo und Chris sind dennoch rein fiktive Figuren, auch tauchen keine Namen von meinen ehemaligen Arbeitskollegen auf, mit denen ich eine tolle Zeit hatte und zu denen ich zum Teil noch Kontakt habe. Es stimmt aber schon, dass einige Szenen im Buch durch tatsächliche Begebenheiten von damals inspiriert sind." Dennoch: ",Und mittendrin bist du' ist nicht die Geschichte, wie ich meinen Mann kennengelernt habe", betont er. "Das vermutet Einige, entspricht aber einfach nicht der Wahrheit."

Es geht ums

Erwachsenwerden

Denn - und auch daraus macht er kein Geheimnis - Sven Krüdenscheidt schreibt nicht nur über Liebe unter Männern, er ist selber homosexuell. "Ich musste mich deswegen vor meiner Familie nie rechtfertigen und wurde stets so angenommen, wie ich bin." Doch geht es der Hauptcharaktere Leo in dem neuen Roman ebenso? "Wer das wissen möchte, kommt nicht drum herum, mein Buch zu lesen", sagt Sven Krüdenscheidt. "Zweifelsfrei sind das ,Erwachsenwerden' und ,zu sich selbst finden' zentrale Themen für Leo. Schicksalsschläge und Begegnungen führen dazu, dass er Dinge hinterfragt und sich selbst besser kennenlernt."

Keine Messen und Lesungen

In nur sechs Monaten hat Sven Krüdenscheidt die Erzählung geschrieben. "Danach habe ich mich rund eineinhalb Jahre erstmal nicht viel mit ihr befasst, da mein Roman "Ich, Du und für immer Wir" zunächst im Fokus stand." Mit diesem im Gepäck besuchte er Lesungen, hatte Termine auf Buchmessen und konnte sich über eine große Nachfrage freuen. "Natürlich hoffe ich, dass mein neues Buch ebenso großen Anklang findet. Durch die aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus sind Messen und Co. aktuell natürlich nicht denkbar." Auf der Leipziger Buchmesse war er eigentlich für eine Erst-Lesung eingeplant. "Da ich nicht sonderlich gerne im Mittelpunkt stehe, sind solche Termine immer sehr aufregend für mich. Obwohl es mich Überwindung gekostet hätte, finde ich es natürlich schade, dass es nicht dazu gekommen ist." Den Austausch und persönlichen Kontakt zu und mit seinen Lesern pflegt er generell - aber in diesen Tagen nochmal verstärkt - über die Sozialen Medien.

Viele Aktionen in

den Sozialen Medien

"Dieses Mal haben wir darauf sogar einen besonders großen Wert gelegt", erläutert der Velberter, der hauptberuflich in einer Pflegeeinrichtung tätig ist. "Auf Facebook und Instagram fanden unter anderem vermehrt Gewinnspiele statt und es wurden Bilder vom Strand Griechenlands sowie von der Hotelanlage veröffentlicht." Selbst ein eigener Instagram-Account für Protagonist Leo war zwischenzeitlich eingerichtet, um das Buch und die Geschichte für die Leser noch nahbarer zu machen.

"Mir ist es wichtig, alles zu wissen und jede Entscheidung mit zu treffen, aber diese ganze Arbeit in den sozialen Netzwerken habe ich nicht allein gemacht, sondern hatte ein Team von Bloggern, die mich kreativ unterstützt haben." Ebenso könne er sich immer auf den Rückhalt seines Ehemannes und seiner Familie verlassen.

Die öffentliche Aufmerksamkeit, die er als Autor inzwischen bekommt, möchte Sven Krüdenscheidt übrigens nun gezielt für etwas Sinnvolles nutzen. "Ich habe Kontakt zu einem Verein aufgenommen, der sich gegen Homophobie, Mobbing und allgemein gegen sexuelle Gewalt engagiert. Ab sofort möchte ich diesen häufiger unterstützen, um dafür zu sorgen, dass diesen Themen mehr Beachtung geschenkt wird", erzählt er.

"Und mittendrin bist du" ist ab sofort im örtlichen Handel sowie online erhältlich. Das Buch mit der ISBN 978-3-95949-375-8 kostet 15 Euro.

