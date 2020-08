Unfassbar wenn Menschen ,in unserer heutigen Zeit immer verrohter ,gewaltätiger und emotionsloser werden .

Doch was bewegt Menschen ,die solche Straftaten begehen ?

Denn genau diese Fragen müssen wir uns vielleicht ,als Gesellschaft alle Mal stellen.

In Zeiten in der es stetig zu ansteigenden Zahlen von Gewalt ,Vandalismus,Aggressionen und Straftaten extremer Art kommt .

Denn vor über 20 Jahren ,konnte man ja schon wahrnehmen ,dass sich unsere Gesellschaft immer mehr zu einer egozentrischen, ,egoistischen Ellenbogen Gesellschaft entwickelte ,in der eine empathische und vorbildliche ,Wertevermittlung immer weniger gefragt war.

Denn wenn heutzutage Kinder ,Jugendliche und auch Erwachsene, immer mehr vom Weg abkommen ,weil sie immer verhaltensaufffälliger werden,sollten "WIR ALLE "als Gesellschaft ,uns auch die Frage gefallen lassen ,was in der Vergangenheit schiefgelaufen und welche Werte Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren vorgelebt wurden .

Und das die Menschen ,die heute solche oder andere Straftaten begehen,psychisch erkrankte Menschen sind ,sollte auch der Kirche zu Denken geben .

Denn gerade um diese Menschen, sollte sich "Kirche der Moderne " ja im Wesentlichen kümmern und sich zur Aufgabe machen ,sie zu erreichen ...

Denn nichts Anderes sagt uns Jesus Christus .

Kümmert Euch um die Verlorenen ,die vom Wege Abgekommenen, die Angehängten, die Isolierten ,Vereinsammten ,Suchterkrankten ,Psychisch Erkrankten und gibt Ihnen den Raum ,das ZUHAUSE ,wo sie Geborgenheit ,Liebe und Sicherheit finden .

Denn gerade in der heutigen Zeit,sollte ja der Focus unseren christlichen Glauben, und unser Gemeindekeben ,ja noch mehr auf die Bedürfnisse der seelisch erkrankten Menschen in unserer Gesellschaft ausgerichtet sein .

Und die Kirchentüren viel weiter geöffnet werden ,für all die seelisch Notleidenden ,Suchenden und Verirrten .

Deren Zahl stetig höher werden .

Denn Menschen sind niemals von Grund auf schlecht ,böseartig ,gewaltätig oder aggressiv .

Denn viele Menschen sind heute mehr und mehr gesellschaftsgeschädigt..

Und tun dann Dinge ,die für "Normale " unnormal erscheinen .

Obwohl es sich bei diesen oftmals um seelische Hilferufe handelt .

Doch welche Werte wurden und werden Heranwachsende eigentlich noch vermittelt ?

In einer Zeit, in der der immer mehr gesellschaftlicher ,familiärer "Erwartungs u.Leistungdruck ,,Perfektionismus ,Materialismus ,,Digitalisierung,Egoismus ,Schönheitsfanatismus,

Selbstverwirklichung "Vermarktung" , Sexismus ,zunehmender Hass ,Hetze Gewalt ,,Menschenfeindlichkeit ,Klimakatastrophen ,sowie z.Z Viruserkrankungen " eine ansteigende Verrohung vieler Seelen bewirken .

Weil über echte Gefühle, in einer heute so cool erscheinende. Gesellschaft kaum.noch gesprochen wird .

Und alte Werte und Tugenden wie " Empathie ,Respekt ,Hilfsbereitschaft ,Rücksicht ,Anstand ,Solidarität

,Bescheidenheit,Zufriedenheit,Enthaltsamkeit" kaum mehr in den Familien vorbildlich gelebt werden.

Weil der gesellschaftliche Konkurrenzkampf ,so enorme Maße angenommen hat ,dass kaum mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt .

Zeit zum Zuhören ,Zeit zum Verstehen ,Zeit um Lebenskrisen zu bewältigen ,Zeit fürs Miteinander Füreinander .

Zeit für den Glauben und der Religion.

Zeit für GOTT.

Zeit für JESUS CHRISTUS .

Zeit für all die existenzzellen

Werte und Tugenden ,die das Mensch sein doch erst ausmachen .

Zeit für wahre Nächstenliebe.

Denn sicherlich ist Derjenige, der das Jesus Kreuz beschmiert hat ,nur eine von vielen verlorene Seelen unseter Zeit .

Und war wohl ,Mal angenommen ,vielleicht auch sauer auf Jesus ,der all das Schreckliche in unseren Tagen geschehen lässt ,obwohl ja die Menschheit dafür die Verantwortung trägt .

Denn viele Menschen sind heute auf falschen Wegen unterwegs , lassen sich mehr und mehr vom "Mainstream der Zeit "manipulieren ,von visuellen Scheinwelten, in denen sie abtauchen ,um alles Negative auszublenden und können deshalb nicht mehr den realen ,gesellschaftlichen Herausforderungen standhalten .

Denn viele von Ihnen haben heute kaum mehr das Glück , in intakten Familien und Beziehungen leben zu können

.

In denen noch auf individuelle Bedürfnisse eingegangen wird .

Über Ängste und Sorgen gesprochen wird , und Lebenskrisen gemeinsam

gemeistert werden .

Und gerade deshalb wäre es doch notwendig und auch wünschenwert ,das auch die Kirchen ,gerade für all diese Menschen ,die heute am "Rande der Gesellschaft "leben oder die allein ,all die vielen globalen Herausforderungen der Zeit nicht mehr meistern können ,die Türen noch weiter zu öffnen .

Um Ihnen Raum zur Stille zu gewähren ,ihnen zuzuhören ,sie vorurteilsfrei zu unterstützen ,ihnen Antworten zu geben und sie zu motivieren ,um den richtigen Weg zu finden .

Denn gerade JESUS CHRISTUS hat ja in seinen Gleichnisse gesagt :

Heilt die Kranken

Vertreibt die Dämonen ,

Helft den Leiden u.Trauernden .

Und liebt euren Nächsten wie euch selbst .

Denn nicht immer ,sind die Schuldigen in U serenTagen auch immer die wahrhaftige Schuldigen .

In einer globalen vielfältigen Gesellschaft ,die sich immer mehr in Gefahr begibt, immer verrohter ,gewalttätiger und gleichgültiger zu werden .

Denn nicht nur der Kreuzbeschmierer, beschmutzt das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus ,sondern auch all die Menschen die ihren GLAUBEN

Verleumdung,indem sie die christlichen Werte nicht mehr leben .

Und eher denken, das nur noch die oberflächlichen "Mainstream Werte"Reichtum,Schönheit,Sexismus,Egoismus ,im 21.Jahrundert zählen .

Gesellschaftliche Werte der Moderne ,die jedoch immer mehr Abgehängte ,Verwirrte ,Verschwörer und kranke Seelen produzieren .

Denn heutzutage sind immer mehr Kinder und Jugendliche betroffen ,deren Seelen /Psyche ,durch familiäre und gesellschaftliche Faktoren erkranken ,da immer weniger die Werte vorgelebt werden ,die ausschlaggebend sind ,um als Individuum Mensch überleben zu können .

Und aus ihnen werden dann oftmals kranke Erwachsene .

Doch eine seelische Erkrankung ,ist kein gebrochenes Bein, das schnell Mal wieder heilt ,sondern begleitet den betroffenen Menschen oftmals ein ganzes Leben lang.

Und deshalb sollten uns die Worte JESUS CHRISTUS zu denken geben .

Heilt die Kranken ,

Und treibt die Dämonen aus ....

Indem wir versuchen zuhören wahrnehmen ,nicht erst wenn es unseren Mitmenschen schlecht geht.

Denn wen wir nicht wollen ,das die Zeit so bleibt wie sie ist ,müssen wir uns alle auf den Weg der UMKEHR begeben .

Auf dem Spuren JESUS CHRISTUS .

Denn ER ist der Weg und das Ziel.

PS:

Und so hoffe ich ,dass sich auch der Kreuzbeschmierer besinnt und noch den richtigen Weg .

Und christliche Gemeinden ihre TÜREN noch weiter öffnen,um all den Seelen Einlass zu gewähren ,die Ruhe ,Besinnung und Antworten suchen .

In einer Zeit in der,der Glaube ,die Hoffnung und die Liebe ,den Menschen mehr Kraft gibt als alles Weltliche auf Erden .

🙏🌏❤️