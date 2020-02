Nachdem am Mittwoch 9.Menschen aus Hanau ,durch einen schrecklichen Anschlag des Hasses, ihr Leben verloren haben ,möchten wir am Sonntag den 23.2.um

15 - 16 Uhr zu einen amtlich angemeldeten Trauermarsch in Velbert aufrufen ,um der Opfern und ihren Familien zu gedenken.

Start :15 Uhr am Waldfriedhof /Panoramaweg Grünheide Velbert

Wegstrecke : Panoramaweg über Saubrücke-Friederich -Ebertstr - Rathausplatz .(ca.2km)

Ende der amtlich genehmigten Veranstaltung ist 16 Uhr .

Wir bitten alle Teilnehmer, sich still und angemessen zu verhalten und die eigene Sicherheit ,sowie die Sicherheit des Nächsten im Auge zu behalten .

Grablichter können für 1 Euro auf dem Waldfriedhof /Automat gekauft werden (sind aber keine Vorraussetzung ) ..

Bei sehr starken Sturm fällt die Veranstaltung aus und wird auf einen anderen Termin verlegt.

Fam.Silipo

(Kleinste Friedensgruppe aus NRW/VELBERT )