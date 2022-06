Zum Anlass des gestrigen Weltflüchtlingstag haben wir festgestellt,wie

schön dieser Platz am Offers ist .

An der Alten Kirche.

Und das dieser gerade in den Sommermonaten viel mehr genutzt werden sollte .

Denn nicht nur für Events ist diese Platz geeignet ,sondern auch für abendliche Spaziergänge ,sowie wie viele von uns es ja aus den südlichen Ländern kennen .

Denn dort beginnt das Leben ja erst am Abend .

Nach dem Gegessen wurde .

Denn wie schön wäre es ,wenn wir den Offersplatz wieder mehr Leben einhauchen könnten.

Denn auch das neue Restaurant "Hüftgold" wird sich sicherlich über Gäste freuen .

Denn Velbert bei Nacht ist wunderschön .

https://youtu.be/DQZ_FSFCPeA