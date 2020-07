Denn das das nicht immer leicht ist ,darüber bedarf es sicherlich keine Diskussion .

Denn die allgemeine Stimmungslage im Städtchen und bei vielen Bürger hat sich nicht erst mit CORONA verschlechtert .....

Und deshalb geht heute ein ganz liebevoller und hygienischer Sonntagsgruss ,mit einen herzlichen Dankeschön, an alle Verkäuferinnen und Verkäufer , die uns auch in den C -Zeiten immer mit dem Notwendigsten zum Leben versorgen.

Und dabei noch darauf achten müssen ,das alle Vorgaben für die "Infektionsschutz Maßnahmen" in den Läden korrekt umgesetzt werden und das sich auch die Kundschaft an diese halten .

Denn die vielen Hygieneauflagen werden ja nicht zum Spass gefordert ,sondern zum gesundheitlichen Wohle aller .

Und für das das Personal im Handwerk und Einzelhandel echt Schwerstarbeit leisten .

Und auch Mal einen Bonus erhalten sollten .

Vielleicht vom Chef oder auch Mal von der Kundschaft .

Denn die Verkäufer/innen sind auch weiterhin , in allen Bereichen des Einzelhandel und der handwerklichen Berufe ,für uns alle da.

Und deshalb haben sie auch unserer aller Dankeschön und Respekt verdient .

Denn Sie können sich nicht Mal schnell ins Home-Office absetzen ,sondern müssen sich tagtäglich mit den Diskussionen vieler psychisch veränderten Kundenpersönlichkeiten auseinander setzen ,die es noch immer nicht verstanden haben .

Das CORONA noch nicht besiegt ist .

Trotz aller hygienischen Maßnahmen ,die uns gegeben sind .

Denn die Verantwortlichen in den Geschäfte tun ihr Bestes ,damit die Kundschaft und sie selbst gesund bleiben .

Und dafür gilt Ihnen unser Dank .

👍🌈❤️🙋🏻‍♀️

Denn ohne EUCH wären unsere Kühlschränke leer .

Der Sonntagskuchen pase.

Und viele konsumierende Jopping Seelen arm dran .

Und sicherlich einen BURN Out nahe.

Und deshalb ....Ihr LIEBEN .

DANKE ,Danke ,Danke .

❤️🧡💛💜💚💙

Und passt bitte alle weiterhin auch auf EUCH auf .

Und bleibt gesund .

Denn...

WIR brauchen EUCH .

❤️💐😘

LG eure

BR Ilona Silipo

( Bäckerei - Fachverkäuferin a.D)