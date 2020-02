Nachdem am 75.Jahrestag des Gedenken, der Befreiung der Holocaust Opfer, in Velbert gedacht wurde und Tage später Blumengestecke von der "Gedenkstätte" an der Alten Kirche entwendet wurden,bedarf es mehr Engagement von Velberter Bürger ,alt und jung "Gegen das Vergessen .

Denn wir Lebenden dürfen es niemals mehr zulassen ,dass selbst nach 75.Jahre ,die Toten keine Ruhe finden ,weil ihre Würde immer noch mit Füssen getreten werden.

Denn es ist kein "Flop der Woche" ,sondern eine Schande, ,die nicht verharmlost werden sollte.

Und deshalb sollten wir uns nochmals gemeinsam auf den Weg ,um friedlich sichtbare Zeichen zu setzen.

Denn auch wenn wir für das vergangene Grausame nicht verantwortlich sind ,liegt es in unserer Verantwortung ,dieses unfassbare Verbrechen an die Menschlichkeit niemals zu vergessen .

I.Silipo

Friedlich gegen das Vergessen

https://www.lokalkompass.de/velbert/c-politik/flop-der-woche_a1295937