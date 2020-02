Auch dieses Jahr bietet die Kath.Kirche St.Paulus in Velbert , in der Fastenzeit wieder ein Angebot der "OFFENE KIRCHE " an.

Ab Aschermittwoch* wird die Kirche dann für alle Besucher,

in der Zeit 18-19 Uhr immer Montags -Freitag geöffnet sein.

In dieser Zeit findet keine Messe statt .

*Aschermittwoch (26.2) beginnt die Fastenzeit und endet am 9.April.