Da am Gedenktag der Befreiung von Auschwitz auch in Velbert den Millionen Opfer des Holocaust gedacht wurde,jedoch der Blumenschmuck am Gedenkstein an der

" Alten Kirche "Tage später entwendet wurde,gibt es am Freitag den 14.2. von 9- 12 Uhr am gleichen Ort ,nochmals die Möglichkeit zum Stillen Gedenken

"Gegen das Vergessen ".

Denn niemals mehr dürfen wir es zulassen ,das das Leid der Millionen Opfer durch die Nazis vergessen wird.

Niemals mehr .

Schön wäre es ,wenn Interessierte weiße Rosen als sichtbares Zeichen des Gedenken mitbringen würden.

Vielen Dank .

I.Silipo

Kleinste kunterbunte & vielfältige Friedensgruppe in NRW/ Velbert seit 2016

PS: Bei sehr schlechten Wetter fällt die Mahnwache aus .