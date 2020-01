Uns Urgemütlichen geht es besonders um das Miteinander der Generationen. Darum haben wir ab dieser Session die „Velberter Traditionssitzung“ an den Start gebracht. Auch wollen wir in unserem Brauchtum, die Karnevalistische Rede stärken. Eine Karnevalssitzung ist mehr als nur rockige Stimmungsbands aneinandergereiht. Es sind auch pointierte Reden, Witze und historische Stimmungslieder die solch eine Veranstaltung ausmachen. Und wer, wenn nicht wir die KG Urgemütlich von 1902, sollte solch eine Sitzung präsentieren. Wie in alten Zeiten präsentieren wir unsere Urgemütlichen Akteure. Zusätzlich kommen noch Höhepunkte aus dem Kölner Karneval dazu.

Hier ein paar Infos:

Für Niederberger mit Tradition. Unsere "Velberter Traditionssitzung" ist was für die Familie (empfohlen ab 16 Jahre). Denn Sonntag ist Familientag. Ladet doch eure Eltern oder Großeltern mal zum gemeinsamen Karneval am Sonntagnachmittag ein. Oder umgekehrt ... Einen besseren Grund für eine Zusammenkunft gibt es kaum...einfach eine E-Mail mit dem Kartenwunsch an kartenverkauf@kg-urgemuetlich.de ! oder unter der Telefonnummer: 02051-69161! Die Karte kostet 18€. Die Karten kann man auch direkt freitags von 10-12 Uhr und samstags von 10-13 Uhr im Kolpinghaus in der „Bürgerstube“ , Kolpingstrasse 11, in Velbert-Mitte direkt kaufen.