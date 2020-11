Verrückte Zeit

Schaut man sich um in unsere Zeit ,

versteht man kaum noch weit und breit ,

was Menschen wollen oder tun,

sie laufen rum wie aufgeschreckt

weil sie Verschwörer haben entdeckt .

Die alles und jenes kritisieren ,

sich selber dabei kaum reflektieren .

Was wollen sie ,

Wer kann es sagen .

Verschwörung all ihr Dasein prägt ,

Verirrt ,verwirrt in diesen Tagen ,

aufgeschreckt durch Alltagsplagen ,

wissen sie kaum noch was sie sagen.

Sind dem Wahn längst schon verfallen ,

der ihren Geist die Sinne raubt

Schreiten durch die Zeit der Tage ,

werden oftmals selbst zur Plage ,

Weil der Hass hat sie hat befallen ,

Ihnen kaum mehr Frieden gibt

Rennen hassend und in Eile ,

weil der Wahnsinn sie gefangen ,

teuflisch kann man sie nur nennen.

All Verschwörer dieser Zeit .

Die nur eine Richtung kennen .

Menschlichkeit kaum mehr empfinden ,

Nur noch böse Feindlichkeit .

Rennen so durch Raum und Zeit

Wohin wird ihr Weg sie führen ,

der nur Schrecken hält bereit .

denn all fanatische Verschwörungen ,

niemals Menschenwille sei .

Denn das Böse ihres Daseins ,

niemals Freiheit kann erzeugen

weil ihre Seelen längst gefangen ,

im Netz des Bösen unserer Zeit .

Versteinert ist ihr Herz Verstand .

Verschwörungen ihr Dasein prägen ,

doch Frieden werden sie niemals erleben .

Weil all Verschwörungen teuflisches Werk,

um zu zerstören unsere schöne Welt .

Die Menschlichkeit ,die Freud, das Glück.

Ist denn die ganze Welt verrückt ?

https://youtu.be/rIkGJqh_GaM