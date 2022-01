Vor einiger Zeit habe ich dieses Foto in St.Paulus zu Velbert gemacht .

Für mich war es ein unfassbarer und himmlischer Augenblick in der Fastenzeit 2020 am 23. und 31.März.

Vielleicht erkennt Ihr ja auch etwas auf diesen Foto .

Denn gerne möchte ich es mit Euch teilen .

Und bei Interesse noch mehr über dieses,für mich himmlische Ereignis berichten.

Denn es war so unbeschreiblich schön.