Neujahr

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre?

Wenn Menschen nicht hassen ,nur lieben würden .

Den Nächsten wie sich selbst.

Alle Tage, alle Zeit.

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre?

Wenn sie menschlicher, ehrlicher ,und bescheidener wäre.

Ganz ohne Hass, Stolz,Habgier und Neid .

Und niemals eiskalt ohne Menschlichkeit.

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre ?

Gerechter für jedes Menschenkind wäre.

Wo nicht die Farbe der Haut ,die Herkunft,die Religion ,

der Status ,über die Einzigartigkeit des Menschen stehe .

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre?

Und Menschen einfach nur Menschen wären.

Um gemeinsam fröhlich in Frieden & Freiheit zu leben,

dort wo es Heimat für jeden gäbe,

Gerechtigkeit die Zeit bestimmt.

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre ?

Ganz unberührt und gewaltlos wäre ?

Ohne HASS,Mißbrauch, Hunger und Kriege auf Erden.

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre ?

Ganz unbeschwert,mutig und frei.

ohne Schmerzen ,Lüge ,Leid .

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre?

Weltweit die Menschheit endlich erkennen würde .

Was wahrhaftig zählt im Leben.

Denn Morgen schon könnte alles Leben fort schon sein .

In unendlichen Welten ,in unendlichen Sein.

Wie wäre die Welt ,wenn sie anders wäre?

Und Menschen wahrhaft ECHTMENSCHEN wären.

Ganz ohne Schein ,einfach nur sein.

Unbeschwert und frei .

Wie wäre die WELT ,wenn sie anders wäre?

Werden wir es noch erleben?

Die ZEIT wahrhaftiger Gerechtigkeit ?

In der Jeder Mensch nur Mensch sein kann.

I.Silipo /Regenbogen

Januar 2021