HASS in der Gesellschaft

Nach einigen Angriffe auf unsere ehemaligen Pflegekinder afrik.Abstammung ,

haben wir uns in der Familie

2016 spontan dazu entschlossen ,sichtbare Zeichen gegen

Rassismus ,Antisemitismus und Extremismus in unserer Gesellschaft

zu setzen ,indem wir kleine friedliche

Wanderungen (vom Panoramaweg Grünheide -Rathausplatz )

in unserer Stadt organisiert haben .

Das wir jedoch nun schon seit 4 Jahre

unterwegs sind ,hätten wir nicht gedacht .

Denn wir sehen es als dringend notwendig ,nicht durch unsere persönlichen Erfahrungen seit 2015 , dem Mord an Herrn Lübcke und die Zunahme von Hass & Hetze in unsere Gesellschaft

uns immer wieder auf den Weg zumachen .

Denn niemlas mehr dürfen wir es zulassen,dass Nazis durch unsere Städte laufen und mit ihren fanatischen Hass Menschenleben gefährden oder sogar töten .

Leider konnten wir für unsere Friedensaktionen nur wenig Mitmenschen

erreichen ,obwohl ausreichend Öffentlichkeitsarbeit geleistet wurde.

Doch wir sind weiterhin der Meinung :

Das wir alle etwas dafür tun können ,damit Hetze & Hass in

unsere Gesellschaft nicht alltäglich wird .

Und deshalb sollten wir uns nicht nur gedanklich ,sondern auch aktiv

auf dem WEG machen ,um sichtbare Zeichen zu setzen .

Damit die Würde jedes Menschen in unserer Stadt /

Land auch weiterhin unantasbar bleibt .

Denn es liegt auch an jedem Einzelnen von uns ,wenn rechte Gewalt

in unsere Gesellschaft wieder zunimmt .

Doch das dürfen wir als Menchen unter Menschen niemals zulassen .

Indem wir ....

1.-einen würdevolleren Umgang Miteinander pflegen,

2.-Toleranz u.Akzeptanz dem Anderen,Fremden"Heimatsuchenden/Minderheiten "

,sowie alle am Rande unserer Gesellschaft lebenden Mitmenschen gegenüber zeigen,

3.-Verständnis u. Empathie für Menschen in

existenziellen Lebenskrisen, (..aller Mitmenschen ) haben,

4.-MUT und Zivilcourage im alltäglichen Miteinander fördern

,um die globalen Herausforderungen unsere

Zeit gemeinsam zu meistern,

5.-überall dort sichtbare Zeichen gegen Hass & Hetze setzen ,wo es notwendig ist ,um

Menschenrechte/Würde jedes Einzelnen zu schützen ,

6.-Präventionsmaßnahmen contra gesellschaftlicher Angst u.Panikmache durch Stärkung

sozialer Kompetenzen

(in Familie ,Schule,Job,sozialen Institutionen ) frühzeitig umgesetzt werden.

7.-Gesellschaftliche und familiäre Vorbildstrukturen stärken ,

sowie vernachlässigte Werte wieder mehr Beachtung schenken ,

,wie z.B "Anstand ,Respekt ,Freundlichkeit ,Rücksichtsnahme,Anteilnahme ,

Hilfsbereitschaft ,Solidarität,Gerechtigkeit ,Bescheidenheit ,Zufriedenheit ,Dankbarkeit ,

Christliche Nächstenliebe ...uvm .

8.-Förderung des interkulturellen Miteinander/Austausch im

Sinne der Mitmenschlichkeit im Alltag stärken,

9.-Rassistische,antisemitistische ,extremistische ,

verbale ,wie körperliche Angriffe /Gewalt im sozialen Umfeld entgegenwirken ,

10.- zur Stärkung einer zukunftsorientierten und empathischen

Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft beitragen.

Denn die Zahl der Gewalttaten durch rechtsmotivierte

Hass & Hetz Propaganda nimmt in unserer Gesellschaft weiter zu.

Und gerade deshalb ist es doch von großer Bedeutung und auch längst

an der Zeit, sich auch als Bürger unsere Stadt mehr einzubringen,um die Würde

jedes Menschen zu schützen .

Und sei es nur mit kleinen Friedensaktionen .

Denn der Frieden in unserer Zeit ist nicht

mehr so selbstverständlich wie vielleicht angenommen .

Und kann sicherlich nur dann weiterhin gewährleistet werden,wenn

alle Bürger sich gemeinsam auf den Weg machen .

Um kulturelle Hemmschwellen ,Ängste und Vorurteile gemeinsam zu

bewältigen und aktiver

" Brücken der vielfältigen Menschlichkeit "

aufzubauen .

Denn jeder von uns möchte doch auch in Zukunft weiterhin in Frieden & Freiheit leben.

Ganz ohne Hass & Hetze,rechte Gewalt,Rassismus ,

Antisemitismus ,Extremismus oder Morddrohungen .

Denn die Würde jedes Menschen ist unantastbar und sollte doch auch

in Zukunft unantastbar bleiben.

Und deshalb werden wir uns auch im

Jahr 2020 ,wenn es Corona zulässt ,auch weiterhin auf den Weg machen ,um immer wieder

freidlich ,kleine sichtbare Zeichen für die Menschenrechte aller in unserer Stadt zu setzen.

Denn niemals mehr dürfen wie es zulassen ,dass Hass & Hetze wieder

unsere Zeit bestimmen, und Menschen durch die Zunahme von rechte

Gewalt wieder an Leben und Leib gefährdet sind .

Oder sich dieser grausame Wahnsinn der Vergangenheit wiederholt,bei dem

Millionen Menschen ihr Leben verloren haben.

Denn jeder Mensch der nur wegschaut ,ignoriert ,hassst & hetzt ,ist mit dafür verantwortlich,

das dieses Virus des Bösen unsere Gesellschaft infiziert und weiter ausbreitet .

Doch ein Impfschutz dagegen gibt es nicht .....

Und deshalb sollten wir alle den MUT aufbringen ,die Würde jedes

einzelnen Menschen zu achten und tagtäglich zu beschützen .

Und aktive und empathische Vorbilder in der Familie ,Schule ,dem Job und im geselligen

Miteinander sein ,um jede Art von Hass & Hetze und rechte Gewalt

entgegenzuwirken .

Denn wo Böses gesät wird ,wird Böses geerntet.

Doch wo das GUTE sichtbarer wird ,wird das GUTE gewinnen.

Denn der Mensch sei Mensch.

Friedvoll,empathisch und menschlich gerecht.

Denn nur gemeinsam können wir die vielen globalen

Herausforderungen der Zeit meistern.

Als Menschen unter Menschen .

I. Silipo

(Organisatorin der Kleinsten, kunterbunte & vielfältige Friedensgruppe NRW/Velbert seit 2016)