Denn es bleibt uns ja nichts anderes übrig ,als nun gemeinsam ,wenn auch in kleinen Kreis ,durchzuhalten .

Und vor allen Dingen den Kleinsten in unserer Gesellschaft ,das Leben trotz CORONA weiterhin kunterbunt zu gestalten, damit sie diese KRISE gut verarbeiten .

Und deshalb sind alle ERWACHSENEN nun gefragt .

Um den Kindern eine Zeit zu schenken ,in der nicht nur rumgejammert wird ,sondern in der eher das Beste aus der Situation gemacht wird .

Denn auch ohne gesellschaftliche ANIMATION ist das Leben lebenswert.

Und Kinder brauchen nicht viel um glücklich zu sein.

Denn auch wenn die tollen Events nun auf Eis gelegt werden .Schwimmbäder zu sind ,in Kinos der Vorhang fällt,es keine Besuche mehr bei Freunden gibt u.u.u...

Dann gibt es immer noch viele Möglichkeiten ,um die CORONAZEIT positiv zu nutzen .

Denn es nützt ja nichts, depressiv und schlecht gelaunt durch die Zeit zu laufen .

Denn wahre FREIHEIT ist mehr als stetige ANIMATION.

Denn Freiheit ist mehr als nur Event gesteuert zu sein ....

Denn Freiheit fängt im Geiste an .

Und zeigt sich in der Fröhlichkeit ,Lebendigkeit und der Kreativität,um auch in schweren ZEIT unbeschwert zu sein.

Denn jede Krise ist dazu da ,um gemeistert zu werden .

Doch auf das WIE kommt es an .

Und auf dem Mut,die Hoffnung und die Gelassenheit .

Denn dann schaffen WIR es.

Also lasst Euch nicht unterkriegen .

Liebe Grüsse von ganzen

♥️🧡💛💚💜💙sendet Euch auf diesem Wege, Eure Ilona Silipo

Bleibt gesund & munter .

🌈😷🙋🏻‍♀️👍