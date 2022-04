Geboren am 4.Febeuar 1906 in Breslau .

Schon mit 21 .Jahre entschloss er sich Theologe zu werden.

Seinen "Weg des Glaubens "führte ihn nach Barcelona und in die USA.

1935 kehrte er nach Deutschland zurück.

In der Heimat schloss er sich bald den politischen Widerstand an.

1936 wurde ihm durch das NS-Regine seine Lehrfähigkeit an der Universität BERLIN entzogen.

Schreibverbote ,sowie Vorleseverbote folgten.Schließlich die Ausweisung.

Am 5.April 1943 wurde er verhaftet.

Seine vielen Briefe aus dem Gefängnis sind bis heute ein eindrucksvolles Vermächtnis.

Am 9.April 1945 wurde er im KZ Flossenburg hingerichtet .

(Quelle: Nachfolge)

Mit 39 Jahren nahm er sein Kreuz auf sich.

Und hinterließ viele besondere Schriften und Gedanken im Hinblick auf das Leben,den Glauben ,die Menschlichkeit .

Im Sinne Jesus Christus ,seine Barmherzigkeit ,Güte und Hingabe.

Zufällig habe ich sein Buch ,die "Nachfolge "in einer ehemaligen Telefonzelle in Heiligenhaus gefunden .

Ein Buch das in mindestens 14 Sprachen übersetzt wurde.

Jedoch wahrhaftig ,längere Zeit und Reflektion der Leser *innen benötigt,um richtig verstanden zu werden.

Denn ganz einfach zu lesen ist die "Nachfolge " nicht.

Denn Bonhoeffer setzt sich in der "Nachfolge" mit vielen Bibelstellen auseinander .

Und immer mit der Zeit der Zeit ,in denen verschiedene Bibelstellen verstanden werden sollten .

Ganz besonders in der Nachfolge Jesus Christus.

Das sich Bonhoeffer jedoch in dieser "Nachfolge "Jesus Christus,auch in den Zeiten seines Widerstands gegen das Böse ,immer wieder selbst reflektieren musste,war wohl sicherlich für ihn als Theologe, nicht immer nur einfach.

Denn wie heißt es in den Geboten:

DU sollst nicht töten.

DU sollst deinen Nächsten lieben wie Dich selbst .

Doch durch die unfassbaren und schrecklichen Verbrechen der NAZIS im 2.Weltkrieg wurde er zum Widerstandskämpfer.

Um HASS und Menschenfeindlichkeit mit seinen Möglichkeiten zu bekämpfen.

Selbst mit seinen eigenen Leben.

Denn er nahm sein Kreuz auf sich ,um Menschenleben zu retten .

Denn in der

" NACHFOLGE " hat er sich hingeben für seinen Nächsten.

Ein von GOTT berufener Mensch im Glauben.

DIETRICH BONHOEFFER

.